Interaktywne zabawki i rybki peelingujące dłonie - to tylko niektóre z dodatkowych atrakcji dla odwiedzających łódzkie Orientarium. ZOO w nowoczesnej odsłonie otwiera się tuż przed majówką, czyli w piątek (29 kwietnia).

Rybki pilingujące dłonie w łódzkim Orientarium / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Tym, co w Orientarium ZOO Łódź jest najcenniejsze, to są oczywiście zwierzęta. W całym ogrodzie spotkać można ponad 550 różnych gatunków - często krytycznie zagrożonych wyginięciem. Część z nich można zobaczyć tylko w Łodzi, na przykład: krokodyle gawialowe, wydry olbrzymie czy niedźwiedzie malajskie.

Nauka przez zabawę

Najmłodsi mogą nie tylko podziwiać zwierzęta, ale również skorzystać z dodatkowych atrakcji. We wnętrzu Orientarium pojawiło się kilka interaktywnych wież oraz stolików, które oferują rozmaite gry i zabawy związane z tematyką zwierzęcą.

Przy podwodnym tunelu została zamontowana interaktywna podłoga, na której dzieci również mogą miło spędzić czas.

Na terenie nowoczesnego kompleksu pojawiły się także specjalne zabawki, które po uruchomieniu opowiadają ciekawostki o gatunkach zamieszkujących Orientarium.

Ruch to zdrowie

Z myślą nie tylko o najmłodszych, ale również nieco starszych dzieciach, na terenie ogrodu powstał nowoczesny park linowy, na którym w godzinach otwarcia ZOO można spędzić aktywnie czas. Park znajduje się przy budynku Wiwarium.

Poszaleć można też na dwóch ogólnodostępnych placach zabaw. Jeden z nich, doskonale znany zwiedzającym, znajduje się w pobliżu wybiegu dla żyraf. Drugi powstał przy nowym mini zoo, przy strefie gastronomicznej Orientarium.

Dla każdego coś miłego

Nie tylko dzieci mogą liczyć na dodatkowe atrakcje. Każdy zwiedzający może zadbać o skórę dłoni. Wszystko dzięki specjalnym akwariom, które stanęły w budynku Orientarium (przy basenie dla słoni indyjskich).

Rybki peelingujące Agnieszka Wyderka / RMF FM

We wnętrzu dwóch dużych zbiorników pływają brzany ssące. Są to ryby żywiące się martwym naskórkiem. Są stosowane w zabiegach leczniczych i pielęgnacyjnych - doskonale oczyszczają i peelingują. Ważne jednak, by przed włożeniem dłoni do zbiorników, dokładnie je umyć.

Czas zwiedzania umilą fotobudki, które znajdują się zarówno w budynku Orientarium, jak i na świeżym powietrzu.

Zorientuj się na edukację

Ile mięśni ma trąba słonia? Ile waży krokodyl gawialowy? Dlaczego nie powinniśmy bać się rekinów? W Orientarium na zwiedzających będą czekać edukatorzy oraz opiekunowie zwierząt, którzy opowiedzą o sekretach życia codziennego mieszkańców nowego kompleksu.

W obiekcie znajdują się również interaktywne zabawki, które umilą czas najmłodszym i wzbogacą ich wiedzę. Dodatkowo, przez Orientarium poprowadzi gości interaktywna ścieżka edukacyjna w aplikacji mobilnej - Tropiciel.

Orientarium - wyjątkowo w liczbach

W łódzkim Orientarium mieszka ponad 1300 ryb w strefie oceanicznej, największy słoń indyjski w Europie, gatunki zagrożone wyginięciem - anoa nizinne, orangutany sumatrzańskie, niedźwiedzie malajskie i rekordowych rozmiarów krokodyle gawialowe.

Właśnie tam znajduje się najdłuższy podwodny tunel i przepływające nad głowami rekiny oraz płaszczki.

Orientarium po raz pierwszy otworzy swe drzwi w piątek (29 kwietnia) o 9.00. Obiekt będzie dostępny codziennie w godzinach 9.00-18.00.