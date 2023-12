5500 miejsc czeka na młodych łodzian w ramach zimowych półkolonii. Zapisy potrwają do 2 stycznia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Szkoły, placówki edukacyjne i miejskie instytucje w Łodzi zapraszają wszystkie dzieci na ferie pełne wrażeń. Mają 5500 miejsc na dwa turnusy dla wszystkich chętnych.

Wszystkie niezbędne informacje i możliwość rejestracji można znaleźć na stronie: http://lodz.pl/zima.

Warsztaty, wycieczki, zajęcia plastyczne i sportowe - szkoły i placówki edukacyjne przygotowały dla dzieci moc atrakcji. Kiedy rodzice będą w pracy, najmłodsi otrzymają profesjonalną opiekę i spędzą czas z rówieśnikami.

Bogata oferta półkolonii na ferie zimowe w Łodzi / UMŁ / Materiały prasowe

Jeszcze tylko do 2 stycznia, do godziny 17:00, rodzice i opiekunowie mogą wybierać interesujące ich turnusy w preferowanych placówkach. Co ważne, jeśli rodzic chce zapisać rodzeństwo do tej samej placówki, musi stworzyć w systemie osobne zgłoszenia dla każdego dziecka z identyczną listą preferencji na dany turnus.

Tego samego dnia, czyli 2 stycznia, punktualnie o godz. 18:00 należy zalogować się na wcześniej utworzone konto i wysłać wszystkie zgłoszenia. Po maksymalnie godzinie rodzic lub opiekun otrzyma informację o wynikach rekrutacji.

Jeśli uda mu się zapisać dziecko do wybranej placówki, rodzic będzie miał 48 godzin na dokonanie opłaty za półkolonie.

Link do rejestracji i szczegółowa instrukcja zapisów znajdują się na stronie http://lodz.pl/zima w zakładce "Miejskie placówki edukacyjne".

O półkoloniach

Propozycję dla najmłodszych mają również miejskie instytucje kulturalno-naukowe. Nadal można zapisywać się na półkolonie do Orientarium Zoo Łódź, Centrum Nauki i Techniki EC1, Aquapark Fala i Miejska Strefa Kultury.

Orientarium Zoo Łódź zaprasza na ferie w świecie zwierząt, podczas których uczestnicy wcielą się w rolę opiekunów i weterynarzy. Będą m.in. przygotowywać pokarm dla zwierząt, wezmą udział w karmieniach pokazowych, a nawet odwiedzą miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających.

Na każdym kroku będą towarzyszyć im doświadczeni instruktorzy i pracownicy ogrodu, którzy zabiorą najmłodszych w fascynującą podróż po świecie zwierząt. Nie zabraknie anegdot z codziennej pracy ogrodu i porządnej dawki wiedzy, również podczas warsztatów, gier i zajęć edukacyjnych, które znalazły się w programie półkolonii. Co więcej, uczestnicy osobiście przeniosą się do najdalszych zakątków dżungli za sprawą specjalnych gogli VR. Szczegóły są dostępne na stronie: http://orientarium.lodz.pl.

Najmłodszych, którzy zapiszą się na półkolonie do Aquaparku Fala, czekają intensywne treningi - codzienne lekcje pływania pozwolą im poprawić kondycję i zdobyć nowe pływackie umiejętności. W programie znalazł się też kurs nurkowania ze sprzętem ABC, a chętni będą mogli zanurzyć się pod wodę z odpowiednim sprzętem. Wszystko to pod okiem profesjonalnych instruktorów i ratowników. Specjaliści opowiedzą też o tym, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą, a uczestnicy poznają podstawowe zasady ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy. Podczas półkolonii najmłodsi będą mogli też zdobyć swoją pierwszą kartę pływacką. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://aquapark.lodz.pl.

Tematem przewodnim ferii w Miejskiej Strefie Kultury będą "supermoce". Dzieci będą mogły poczuć się jak bohaterowie obdarzeni specjalnymi zdolnościami. W programie znalazły się m.in. warsztaty plastyczne i muzyczne, zajęcia teatralne, fotograficzne, przyrodnicze i ekologiczne. Szczegóły można znaleźć na stronie: http://msk.lodz.pl.

W Centrum Nauki i Techniki EC1 zapanuje moda na zdrowy styl życia. Najmłodsi dowiedzą się m.in., jak budować pożyteczne nawyki, radzić sobie ze stresem i mówić o swoich emocjach. Podczas zajęć poznają też tajniki zdrowej i zbilansowanej diety, która pozwoli im na długo zachować formę.

Takie półkolonie to istotna dawka wiedzy - uczestnicy zobaczą stałe wystawy Centrum Nauki i Techniki EC1, w tym nową ekspozycję "Klimat na zakręcie". Odwiedzą też stworzoną z myślą o najmłodszych Ulicę Żywiołów, Kino Sferyczne i Planetarium EC1.

Dzieci dowiedzą się więcej o historii polskiego kina w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Z kolei w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej czeka ich wspaniała zabawa w stylu retro oraz niezwykła przygoda w strefie VR.

Wszystkie informacje są dostępne na stronie www.centrumnaukiec1.pl.