CNN zwróciło się we wtorek wieczorem do Sił Obronnych Izraela z prośbą o komentarz. Do tej pory stacja go nie otrzymała.

W ostatnich tygodniach Siły Obronne Izraela zatrzymały na terenie Strefy Gazy setki osób. IDF tłumaczyły, że zatrzymywani Palestyńczycy są rozbierani, by móc upewnić się, że nie mają przy sobie materiałów wybuchowych - podkreśla CNN.

Resort zdrowia: 50 osób zginęło w ciągu ostatniej doby w izraelskich atakach

W ciągu ostatniej doby w izraelskiej ofensywie i ostrzałach z powietrza zginęło ponad 50 Palestyńczyków - poinformował kontrolowany przez Hamas resort zdrowia Strefy Gazy.



Armia prowadziła operacje zarówno na północy, jak i na południu Strefy Gazy, ostrzelała również obozy uchodźców w centralnej części strefy.

UNICEF: Pilnego wsparcia wymaga około miliona dzieci

O tym, że eskalacja konfliktu w Strefie Gazy dotyka dzieci, cały czas przypomina UNICEF.

Giną, zostają ranne, tracą dostęp do wody, żywności i ratującej życie pomocy medycznej. Nie ma bezpiecznego miejsca, gdzie mogłyby się schronić przed nieustającymi atakami - alarmuje organizacja, dodając, że pilnego wsparcia wymaga około miliona dzieci.

Blisko 3-miesięczne walki. Tysiące ofiar konfliktu

Walki w Strefie Gazy toczą się od 7 października, kiedy palestyńska organizacja terrorystyczna Hamas zaatakowała Izrael, mordując około 1200 i uprowadzając do Strefy Gazy ponad 240 osób.

Łączna liczba ofiar po stronie palestyńskiej przekroczyła dotychczas 21 tys. osób - podała AP, przypominając, że dane przekazywane przez resort zdrowia dotyczą wszelkich ofiar, zarówno cywilów, jak uczestników walk.