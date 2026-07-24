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Dwie osoby poszkodowane, 50 ewakuowanych. Pożar w łódzkim akademiku

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 24 lipca (09:36)

W akademiku w Łodzi na osiedlu Lumumbowo wybuchł pożar – informuje TVP3 Łódź. Konieczna była ewakuacja 50 osób. Sytuacja jest już opanowana.

Dwie osoby poszkodowane, 50 ewakuowanych. Pożar w łódzkim akademiku
Zdj. ilustracyjne (autor zdjęcia: Roix) /Shutterstock

Do pożaru doszło o poranku. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań.

Z budynku ewakuowano 50 osób.

Poszkodowane zostały dwie osoby, kobieta i mężczyzna – przekazał TVP3 Łódź bryg. Jędrzej Pawlak rzecznik Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Więcej informacji wkrótce.

Źródło: RMF24
Tagi: Łódź

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