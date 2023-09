Przez balkon usiłował wedrzeć się do jednego z łódzkich mieszkań na śródmieściu i groził właścicielom lokalu. 25-latek został zatrzymany. Napastnik usłyszał zarzuty stosowania gróźb karalnych oraz usiłowania kradzieży, za co grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany 25-latek / Policja Łódź / Policja Łódzcy policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który nad ranem próbował przez balkon włamać się do lokalu mieszczącego się na pierwszym piętrze jednej z kamienic przy ulicy Piotrkowskiej. Miał przy sobie nóż. Funkcjonariusze pojechali na miejsce, gdzie zastali właścicieli mieszkania oraz obserwującego ich z balkonu sprawcę, który dziwnie się zachowywał. Jak opisali, obudziło ich szczekanie psa oraz hałasy dobiegające z balkonu. Kiedy właściciel wszedł do pokoju zauważył dziwną postać, która usiłuje wejść do mieszkania. Szybko zamknął drzwi balkonowe i wezwał policjantów - relacjonuje sierż. szt. Maksymilian Jasiak. Zamknięty mężczyzna nie wydawał się spłoszony tym, że ktoś przyłapał go na gorącym uczynku. Usiadł na ustawionym na balkonie krześle i zaczął się bawić pozostawionym tam nożem. Groził domownikom wskazując ostrzem to na właściciela lokalu, to na jego małżonkę - dodaje policjant. Na polecenia przybyłych na miejsce funkcjonariuszy również nie reagował, w związku z czym musieli go obezwładnić. Podejrzany usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz usiłowania kradzieży, za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Zobacz również: Dostał dożywocie. Teraz prawomocnie skazany za napaść na psycholog

Centrum Chirurgii Robotycznej we Wrocławiu już działa

Pierwsze miejskie autobusy są już w Rybniku. Kiedy wyjadą na ulice?

Łapał tzw. okazję przy drodze. Poszukiwanego 25-latka poznała policja