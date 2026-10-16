Cztery szczeniaki w worku porzucone przed komisariatem. Zarzuty dla sprawcy

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

W czwartek rano w Drzewicy (woj. łódzkie) doszło do niecodziennego zdarzenia. Dzielnicowy, który przyszedł do pracy, natknął się przed wejściem do posterunku na worek. W środku znajdowały się cztery przerażone szczeniaki. Policjant natychmiast powiadomił o sytuacji dyżurnego jednostki.

Dzielnicowy z Drzewicy, rozpoczynając wczoraj poranną służbę, znalazł przed wejściem do posterunku worek, w którym znajdowały się cztery szczeniaki.

Dzięki analizie zapisu z monitoringu udało się ustalić, kto pozostawił worek ze zwierzętami. Policjanci rozpoznali mężczyznę, który przyniósł szczeniaki i porzucił je przed budynkiem.

Sprawca został zatrzymany i usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. Mężczyzna przyznał się do winy.

Jak podkreślają funkcjonariusze, „porzucenie zwierzęcia przez właściciela, bądź przez inną osobę, pod której opieką ono pozostaje, jest jedną z form znęcania się nad zwierzętami, za co grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności”.

Szczeniaki pod opieką schroniska

Cztery porzucone szczeniaki zostały przekazane pracownikom schroniska dla bezdomnych zwierząt. Tam otrzymają niezbędną pomoc i opiekę.

Policja przypomina, że zwierzęta wymagają odpowiedzialnego i humanitarnego traktowania. W sytuacji, gdy nie jesteśmy im w stanie zapewnić dalszej opieki, należy zwrócić się o pomoc do odpowiednich instytucji.