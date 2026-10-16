Niemieccy celnicy byli w szoku. W bagażu znaleźli jadowite węże i jaszczurki

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Ponad 90 żywych gadów, w tym 37 jadowitych węży, znaleźli celnicy na lotnisku Kolonia/Bonn w bagażu 45-letniego obywatela Meksyku. Zwierzęta były upchnięte m.in. w plastikowych pojemnikach, butelkach po szamponie i kosmetykach oraz w skarpetach.

Do zdarzenia - jak informuje niemiecka Federalna Administracja Celna - doszło trzy tygodnie temu, podczas kontroli mężczyzny na lotnisku Kolonia/Bonn. 45-latek, który przyleciał z Meksyku przez Stambuł do Kolonii, próbował opuścić lotnisko tzw. zielonym korytarzem, przeznaczonym dla podróżnych nieposiadających żadnych towarów wymagających zgłoszenia.

Celnicy zwrócili uwagę na nerwowe zachowanie mężczyzny oraz niespójne wyjaśnienia dotyczące celu podróży, w związku z czym przeprowadzili test na obecność narkotyków na jego dłoniach. Wynik wskazał kokainę, dlatego zdecydowano się na dokładną kontrolę walizki Meksykanina.

Narkotyków ani przy podróżnym, ani w jego bagażu ostatecznie nie znaleziono. Znaleziono jednak coś, czego żaden z celników raczej się nie spodziewał...

Ponad 90 gadów w walizce

Podczas przeszukania walizki jedna z funkcjonariuszek otworzyła butelkę szamponu, w której - zamiast ukrytej kokainy - znalazła kilka żywych węży. W bagażu znajdowały się także liczne plastikowe pudełka, opakowania po kremach i szamponach oraz zwinięte skarpety - w każdym z tych przedmiotów ukryto po kilka węży i jaszczurek.

Łącznie zabezpieczono 37 jadowitych węży, w większości żmij i grzechotników, a także 55 jaszczurek. Niestety, nie wszystkie gady przeżyły transport, były bowiem przewożone bez dostępu do wody i pożywienia.

Żywe zwierzęta trafiły pod opiekę specjalistów z ośrodka w Dolnej Saksonii.

Wśród przewożonych gadów było 37 jadowitych węży (fot. Zoll) / -

Przysługa dla znajomego z Brazylii

Mężczyzna stwierdził, że przewoził zwierzęta w ramach przysługi dla znajomego z Brazylii. Nie potrafił jednak wskazać gatunków gadów.

Następnego dnia obywatel Meksyku został odesłany do Stambułu. Niemiecka policja federalna odmówiła mu wjazdu do kraju, wskazując na zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Żywe zwierzęta trafiły pod opiekę specjalistów z ośrodka w Dolnej Saksonii (fot. Zoll) / -