Truskawki to jedne z najbardziej uwielbianych owoców letnich. Są soczyste, słodkie i pełne witamin. Poniżej przedstawiamy sprawdzone sposoby na wykorzystanie truskawek, które z pewnością urozmaicą nasze sezonowe menu.

Rolada bezowa z truskawkami i mascarpone

Pierwszą propozycją jest pyszny deser truskawkowy, czyli rolada bezowa na bazie mascarpone, która nie tylko zachwyca swoim smakiem, ale i wyglądem. To orzeźwiające połączenie owoców, chrupiącej bezy i kremowego nadzienia. Idealnie sprawdzi się na specjalne okazje, takie jak urodziny, imieniny, uroczystości rodzinne lub letnie przyjęcia.

Na początek ubijamy białka ze szczyptą soli na sztywną pianę, a następnie dodajemy cukier puder i mieszamy. Do masy dosypujemy mąkę ziemniaczaną i wylewamy całość na blachę do pieczenia. Pieczemy w 160°C przez 25 minut. W międzyczasie szykujemy pyszny krem śmietankowy. Schłodzoną śmietankę ubijamy z dodatkiem mascarpone i cukru pudru. Dodajemy ekstrakt waniliowy i mieszamy. Upieczoną bezę odwracamy na drugą stronę, wykładamy przygotowane nadzienie, a następnie kładziemy pokrojone w kostkę świeże truskawki. Bezę zwijamy w rulon, a na koniec dekorujemy wierzch pozostałym kremem i truskawkami.

Sałatka ze szparagami i truskawkami

Truskawki mogą również być świetnym dodatkiem do sałatek, nadając im nie tylko słodycz, ale także kolor i świeżość. W połączeniu z zielonymi szparagami, mozzarellą i szpinakiem doskonale sprawdzą zarówno na letni obiad, kolację, jak i przyjęcia na świeżym powietrzu.

Wystarczy umyć szpinak, wysuszyć i ułożyć na talerzu. Truskawki myjemy, odkrawamy szypułki i kroimy na pół. Kładziemy na talerz, dodajemy ugotowane al dente szparagi i pokrojoną w plastry mozzarellę. Za pomocą obieraczki z ogórka wykrawamy paski i zwijamy w rulon. Kładziemy na wierzchu. Całość polewamy kremem balsamicznym i posypujemy migdałami. Tak przygotowaną sałatkę dekorujemy ulubionymi kiełkami.

Tiramisu z truskawkami

Dla tych, którzy cenią sobie klasyczne tiramisu, świetnym wyborem będzie wersja z truskawkami. Słodkie owoce w połączeniu z mascarpone, biszkoptami nasączonymi w kawie i kakao to smaczny deser, który będzie doskonałym poczęstunkiem do popołudniowej kawy.

Na początek ubijamy żółtka wraz z cukrem na puszystą masę, a następnie dodajemy mascarpone i mieszamy. Białka ubijamy na sztywną pianę i dodajemy do przygotowanego kremu, delikatnie mieszając. Kawę zaparzamy, studzimy i mieszamy z kakao, likierem amaretto i wodą. Maczamy w mieszance biszkopty, a następnie wykładamy je na dno formy. Na wierzch wylewamy krem i pokrojone na mniejsze kawałki truskawki. Przykrywamy drugą warstwą biszkoptów i kremu i przykrywamy kolejną porcją owoców. Deser przekładamy do lodówki na najlepiej całą noc. Po tym czasie dekorujemy wierzch ubitą śmietanką i kakao.

Ciasto jogurtowe z kruszonką i truskawkami

Ciasto jogurtowe z chrupiącą kruszonką i truskawkami to sposób na szybki i prosty deser, który zachwyci każdego miłośnika tradycyjnych smaków. Do przygotowania możemy użyć zarówno świeżych, jak i mrożonych truskawek. Sprawdzi się również dżem truskawkowy lub konfitura truskawkowa.

Jajka ubijamy z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą masę. Dodajemy mąkę pszenną, proszek do pieczenia, jogurt i roztopione masło. Całość miksujemy i przelewamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Na wierzch wykładamy umyte i przekrojone na pół truskawki. W misce zagniatamy mąkę pszenną z masłem, cukrem i szczyptą soli na kruszonkę, a następnie przekładamy na owoce. Ciasto pieczemy w 180°C przez 45-50 minut. Po wystudzeniu posypujemy cukrem pudrem.

Pierogi z truskawkami

Pierogi z truskawkami to pyszne danie na słodko, które świetnie sprawdzi się na obiad dla całej rodziny. Są soczyste i doskonale smakują z kwaśną śmietaną, jogurtem naturalnym, listkami mięty lub truskawkowym musem na wierzchu.

Zaczynamy od połączenia mąki pszennej z ciepłą wodą i szczyptą soli. Ciasto odstawiamy na 20 minut, a w międzyczasie oczyszczone truskawki blendujemy z cukrem na jednolitą masę. Ciasto rozwałkowujemy na cienki placek i wycinamy kółka. Na środek wykładamy mus truskawkowy i sklejamy pierogi. Krawędzie przygniatamy widelcem. Gotujemy w osolonej wodzie przez około 2-3 minuty po wypłynięciu na powierzchnię i gotowe!

