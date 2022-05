Zielone projekty i chęć zadbania o sąsiadów z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce – to dwa najbardziej wyraziste trendy w pomysłach zgłoszonych do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Przyjmowanie wniosków zakończyło się o północy w poniedziałek (23 maja). Łodzianie będą mieli w czym wybierać, bo mieszkańcy zgłosili niemal 950 projektów.

Ten plac zabaw na Młynku powstał z Budżetu Obywatelskiego w Łodzi / lodz.pl / Materiały prasowe

Z poniedziałku na wtorek (23/24 maja) o północy zakończyło się składanie wniosków do X edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zgłosili 947 projektów. Tylko w ciągu ostatniej doby wpłynęło ich ponad 250.

Jakie pomysły mieli mieszkańcy Łodzi?

Mieszkańcy mają różne strategie składania wniosków.

Jedni chcą je złożyć jak najwcześniej, żeby mieć nadany, jak najwyższy numer wniosku, inni z kolei (i tych jest zdecydowana większość, co pokazała także ta edycja) - zostawiają sobie samo złożenie projektu na ostatni moment - zauważa zastępca dyrektora Biura Aktywności Miejskiej w Łodzi - Agata Burlińska.

Łodzianie mają najwięcej pomysłów, związanych z projektami infrastrukturalnymi oraz zielonymi i dotyczącymi rekreacji. Wśród tych pierwszych, oprócz projektów takich, jak stojaki rowerowe czy chodniki na poszczególnych osiedlach, pojawiają się także mniej typowe, jak na przykład świecące drzewa. Ich pomysłodawca chce, by na Teofilowie stanęło kilka latarń przypominających wyglądem drzewa. Latarnie miałyby nie tylko rozświetlać teren, ale też spełniać funkcję estetyczną. Dodatkowo proponowane latarnie są energooszczędne.

Jeśli chodzi o rekreację, mieszkańcy proponują zupełnie nowe inwestycje lub uatrakcyjnianie istniejących już terenów. Takim przykładem jest Park nad Sokołówką, w którym wnioskodawcy chcą, by park linowy został unowocześniony i rozbudowany o nowe wieże, platformy i tunel. Do tego w parku, według projektu miałyby stanąć leżaki i hamaki.

Zielone projekty

Bardzo wyraźnie widać, że od kilku lat mieszkańcy stawiają na projekty zielone.

Ta tendencja się utrzymuje, co mnie osobiście bardzo cieszy. Dozielenianie parków, skwerów, projekty ekologiczne - to świadczy o tym, że dobro naszej planety jest istotne dla mieszkańców Łodzi - mówi przewodniczący komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi - Damian Raczkowski.

Różnorodność wniosków zgłodzonych do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego / UMŁ / Materiały prasowe

Ile złożono projektów osiedlowych i ponadosiedlowych?

Do X edycji Budżetu Obywatelskiego wpłynęły 193 projekty ponadosiedlowe, pozostałe 754 to projekty osiedlowe.

W tym:

169 projektów na Bałutach,

132 na Górnej,

202 na Polesiu,

66 w Śródmieściu,

i 185 na Widzewie.

Najbardziej i najmniej aktywne osiedla w Łodzi

Musimy pamiętać, że na razie to wstępne szacunki, ponieważ projekty mogą jeszcze migrować pomiędzy osiedlami, mogą także być zaklasyfikowane przez mieszkańców jako osiedlowe, a mieścić się w kategorii ponadosiedlowej i na odwrót - przyznaje Burlińska.

Natomiast wśród najaktywniejszych osiedli są:

Stary Widzew , na którym złożono 51 wniosków,

, na którym złożono 51 wniosków, Karolew-Retkinia Wschód (z 45 wnioskami)

(z 45 wnioskami) oraz Bałuty-Doły (z 38 wnioskami).

Najmniejszą liczbę wniosków złożyli mieszkańcy osiedli:

Wiskitno i Wzniesień Łódzkich - po 4 wnioski,

- po 4 wnioski, a także Mileszek (5 wniosków)

(5 wniosków) i Nowosolnej (7 wniosków).

Tak naprawdę nie o rekordy w Budżecie Obywatelskim chodzi. Często jest tak, że mieszkańcy osiedli znajdujących się na obrzeżach miasta, znają się lepiej, niż ci w blokowiskach i po prostu dochodzą do wspólnego porozumienia, co najbardziej przydałoby się na ich osiedlu. Stąd często niewielka liczba wniosków właśnie na takich osiedlach jak Nowosolna czy Mileszki. Nie o ilość, a o jakość wniosków chodzi - podkreśla Agata Burlińska.

Teraz wszystkie wnioski muszą być poddane analizie formalnej, którą prowadzą pracownicy urzędu miasta, a potem dodatkowo radni rady miejskiej z Komisji Budżetu Obywatelskiego.

Najczęstsze błędy we wnioskach

Najczęstsze błędy, które pojawiają się we wnioskach, to niedoszacowane koszty projektów lub też wskazanie miejsca realizacji projektu, które nie jest własnością miasta.

Ostateczną listę projektów dopuszczonych do głosowania poznamy we wrześniu tego roku. Natomiast ostatni, najbardziej emocjonujący element, głosowania, zaplanowany jest od 7 do 31 października.

Pod względem liczby wniosków rekordową edycją Budżetu Obywatelskiego była VII edycja, kiedy to łodzianie napisali aż 1439 wniosków. Średnia roczna liczba zgłaszanych wniosków oscyluje wokół liczby 900.