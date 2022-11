Od niedzieli (6 listopada) zacznie obowiązywać korekta kolejowego rozkładu jazdy w związku z pracami na Warszawskim Węźle Kolejowym. W Łódzkiem zmiany dla pociągów PKP Intercity i TLK są to głównie połączenia do, z i przez Warszawę.

Trwające prace inwestycyjne na Warszawskim Węźle Kolejowym wpływają na kursowanie części pociągów jeżdżących do, z i przez Warszawę. Wprowadzone zostaną zmiany w systemie sterowania ruchem kolejowym.

Zmiany na trasach PKP Intercity

Ze względu na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa ruchu pociągów wydłużony zostanie czas jazdy składów jadących z kierunku zachodniego, co tym samym ograniczy przepustowość linii. Od 25 października na stacji Warszawa Zachodnia dla pociągów PKP Intercity dostępny jest tylko jeden peron.

Dlatego też inaczej pojadą pociągi relacji: Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia w obydwu kierunkach o nazwach: Boryna, Korczak, Czartoryski, Tuwim, Rubinstein, Łęcka, Łodzianin oraz Skarbek połączenie Koluszki - Olsztyn Główny.

Zmiany także w rozkładzie jazdy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, bo część pociągów z Kutna i Zgierza kursować będzie tylko do i ze stacji Łódź Kaliska. Poza tym na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Drzewica - Radom wszystkie pociągi ŁKA zastąpią autobusy. Identycznie będzie na linii Skierniewice - Łowicz - Kutno.

Linia obwodowa: Zgierz - Łódź Kaliska - Łódź Widzew

W wyniku remontu sieci trakcyjnej oraz wymiany rozjazdów na stacji Łódź Chojny wprowadzony zostanie jednotorowy ruch pociągów pomiędzy stacjami Łódź Widzew - Łódź Kaliska oraz Łódź Kaliska - Łódź Olechów. W związku z tym część pociągów z Kutna i Zgierza kursować będzie jedynie do i ze stacji Łódź Kaliska.

Do stacji Łódź Widzew przez Łódź Chojny będzie można dojechać przesiadając się na stacji Łódź Kaliska do i z pociągów jadących w/z kierunku Łowicza. Po godzinie 15:00 ze stacji Łódź Widzew pojedzie połączony pociąg do Łowicza i Torunia, z wyłączaniem składu na stacji Łódź Kaliska. Zwiększona zostanie częstotliwość kursowania pociągów na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz przez Łódź Żabieniec.

W okresie od 6 listopada do 10 grudnia br. w pojazdach Lokalnego Transportu Zbiorowego Miasta Łodzi nr 8A, 8B, 10A, 10B na odcinku Łódź Kaliska - Łódź Widzew honorowane będą bilety ŁKA relacyjne jednorazowe oraz okresowe.

Linia Zgierz - Łódź Widzew przez Łódź Stoki

Z powodu remontu stacji Łódź Chojny, na linii czasowo będą kursowały wybrane pociągi spółki POLREGIO i PKP Intercity. Od 11 grudnia br. linia będzie obsługiwana tylko przez ŁKA.

Linia Poznań - Sieradz - Łódź Widzew/ Łódź Fabryczna

Wybrane pociągi jadące do i z Sieradza kursować będą w następujących wariantach:

- do i ze stacji Łódź Kaliska,

- do i ze stacji Zgierz,

- do Łodzi Widzewa przez Zgierz, Łódź Stoki.

Linia Łódź Fabryczna - Tomaszów Mazowiecki - Drzewica

Na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Drzewica - Radom za wszystkie pociągi pojadą autobusy komunikacji zastępczej. Na odcinku Drzewica - Radom autobusy pojadą z pominięciem wybranych stacji, do których będzie można dojechać pociągami spółki Koleje Mazowieckie, uruchamianymi na odcinku Drzewica - Radom - Drzewica.

Linia Skierniewice - Łowicz - Kutno

Za wszystkie pociągi ŁKA w tej relacji uruchomione zostaną autobusy. Powodem powstających utrudnień są trwające prace związane z przebudową stacji Kutno i linii kolejowej na odcinku Kutno - Łowicz.

Aby zrekompensować uciążliwości związane z dłuższym czasem przejazdu autobusami, wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca postojów autobusów na odcinku Skierniewice - Łowicz, a kontynuowanie dalszej podróży pociągami możliwe będzie od stacji Skierniewice.

Linia Łódź - Łowicz

Kontynuowane będą prace związane z budową kładek dla podróżnych w Strykowie i Głownie, co w konsekwencji spowoduje zmiany godzin kursowania niektórych pociągów.

Linia Łódź - Kutno

Pomimo ograniczonej dostępności stacji Kutno, spowodowanej jej przebudową, tylko 2 pociągi zostaną zastąpione autobusami. Jeden na odcinku Witonia - Kutno oraz ostatni, późnowieczorny na odcinku Zgierz - Kutno.

W godzinach porannych zostaną uruchomione wahadłowe pociągi na odcinku Zgierz - Zgierz Północ, które umożliwią kontynuowanie podróży ze stacji Zgierz pociągami jadącymi do/z Łodzi Widzewa przez Łódź Kaliską.

Dodatkowo dwie pary pociągów - jedna rano i jedna po południu, kursujące dotychczas do stacji Zgierz Północ, pojadą do i z Ozorkowa.

Linia Łódź - Koluszki - Skierniewice - Warszawa

Trwająca budowa bezkolizyjnych przejazdów kolejowo - drogowych w Bedoniu i Gałkówku nadal powodować będzie utrudnienia w ruchu. Od stacji Łódź Andrzejów do stacji Gałkówek pociągi będą kursować wahadłowo po jednym torze, po kilka w każdym kierunku.

Pomiędzy Łodzią i Koluszkami cały czas będzie obowiązywać wzajemne honorowanie biletów w pociągach ŁKA i PKP Intercity.

Część pociągów do i z Drzewicy oraz Radomska pojedzie do i ze stacji Koluszki, z której będzie można kontynuować podróż do/z Łodzi.

Postępująca przebudowa stacji Warszawa Zachodnia oraz ruch jednotorowy pomiędzy stacjami Warszawa Włochy i Warszawa Zachodnia, powodują ograniczenie przepustowości, zmiany godzin kursowania, a także wydłużenie czasu przejazdu pociągów, zwłaszcza w kierunku Łodzi (pociągi kierowane są wolniejszą trasą objazdową). Pomimo znaczących utrudnień zachowano kursowanie wszystkich 9 par pociągów ŁKA SPRINTER łączących Łódź z Warszawą.

Linie przewoźnika PolRegio

Zmienia się także kursowanie pociągów PolRegio na terenie województwa łódzkiego. Zmiany związane są z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe.

Informacje o rozkładzie jazdy PolRegio można uzyskać pod numerem telefonu infolinii: 703 20 20 20 (czynnej całą dobę).

Szczegółowe zmiany w rozkładach jazdy pociągów, są dostępne:

