W urodzinowy weekend (28-30 lipca) w Łodzi najlepiej będzie wybrać komunikację miejską. Specjalna linia o numerze: "600" będzie pomocna w dotarciu na wszystkie koncertowe sceny i wydarzenia.

Specjalna linia autobusowa na 600. urodziny Łodzi / ZDiT Łódź / Materiały prasowe

W przyszły weekend (28-30 lipca) komunikacja miejska w Łodzi będzie darmowa dla wszystkich.

Bez biletu pojedziemy również w drugiej strefie biletowej, czyli do wszystkich ościennych miejscowości, do których dojeżdżają autobusy i tramwaje łódzkiego MPK (Zgierz, Stryków, gmina Nowosolna, Brzeziny, Andrespol, Rzgów, Pabianice, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Aleksandrów Łódzki czy Zgierz) - mówi Tomasz Andrzejewski z łódzkiego ZDiT.

Z darmowych przejazdów będzie można również skorzystać w pociągach ŁKA i PolRegio w ramach wspólnego honorowania biletów. Natomiast osobom, które w okresie od 28 do 30 lipca posiadają ważną migawkę, zostanie wydłużony czas jej ważności, aby również skorzystały z darmowej, urodzinowej komunikacji.

Pojazdy specjalnej linii "600" będą kursowały co 7 i pół minuty. Ta festiwalowa linia połączy koncertowe sceny i wydarzenia. Kursować będzie pomiędzy Sceną Manufaktura, mBank Scena Główna, Sceną Kabaretową Księży Młyn oraz Sceną Monopolis i dojedzie do dworca Łódź Fabryczna.

Dla przyjezdnych autobusy i tramwaje oznaczone będą specjalnymi tablicami z nazwami poszczególnych scen muzycznych i kabaretowej. Takie dodatkowe informacje znajdą się również na przystankach i tablicach, pokazujących przebieg trasy, żeby wiedzieć, na którym przystanku wysiąść, chcąc dojechać na wybrane wydarzenie.





Trasa linii 600 kursującej w dniach 28-30 lipca pomiędzy urodzinowymi scenami Łódź Summer Festival:





SCENA MANUFAKTURA - Zachodnia, Kościuszki, Struga, Wólczańska, Mickiewicza, PIOTRKOWSKA CENTRUM mBank SCENA GŁÓWNA, Piotrkowska, Tymienieckiego, SCENA KABARETOWA KSIĘŻY MŁYN, Przędzalniana, Piłsudskiego, SCENA MONOPOLIS, Kopcińskiego, Wydawnicza, Rodziny Grohmanów, Rodzin Scheiblerów, Rodziny Poznańskich - DW. ŁÓDŹ FABRYCZNA

DW. ŁÓDŹ FABRYCZNA - Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Narutowicza, Polskiej Organizacji Wojskowej, Rodziny Poznańskich, Rodziny Scheiblerów, Rodziny Grohmanów, Rodziny Kindermanów, Kopcińskiego, SCENA MONOPOLIS, Śmigłego-Rydza, Milionowa, Przędzalniana, SCENA KABARETOWA KSIĘŻY MŁYN, Tymienieckiego, Piotrkowska, PIOTRKOWSKA CENTRUM mBank SCENA GŁÓWNA, Kościuszki, Zachodnia - SCENA MANUFAKTURA

Zatrzymuje się na wybranych przystankach:

Zachodnia - Manufaktura

Kościuszki - Struga

Piotrkowska Centrum (na jezdni po stronie Centralu)

Piotrkowska - Żwirki

Tymienieckiego - Kilińskiego

Tymienieckiego - Księży Młyn

Kopcińskiego - Piłsudskiego (na jezdni przy Monopolis)

Rodziny Poznańskich - Dworzec Łódź Fabryczna (w rejonie al. Rodziny Scheiblerów - dla wysiadających)

Rodziny Poznańskich - Dworzec Łódź Fabryczna (przystanek przesiadkowy przy parku Moniuszki - przystanek dla wsiadających)

Śmigłego-Rydza - Piłsudskiego (na jezdni przy stacji benzynowej)

Tymienieckiego - Księży Młyn

Piotrkowska - Żwirki

Kościuszki - Mickiewicza (przystanek dla linii nocnych)

Kościuszki - Struga

Zachodnia - Manufaktura

Podczas obchodów 600-lecia Łodzi tramwaje i autobusy kursować będą dwa razy częściej. Większość linii tramwajowych i część autobusowych kursować będzie w piątek, sobotę i niedzielę do 1 w nocy.

Wydłużone oraz z większą częstotliwością kursy zaplanowano na liniach: 2A (co 10 minut), 3, 8A, 9 (w skróconym wariancie Dw. Łódź Fabryczna - Widzew Augustów), 10AB (co 10 minut), 11, 12, 14, 55A, 57, 80C, 83, 86, 87A, 96C, Z6. Zmienią się również trasy linii nocnych, aby dojechać do festiwalowych scen. Ponadto linie nocne obsługiwane będą przegubowymi autobusami.