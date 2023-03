Ponad 55 mln zł przeznaczy w tym roku samorząd województwa łódzkiego na modernizację dróg lokalnych z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki funduszom na obszarach wiejskich wyremontowanych rozstanie 46 km dróg.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, w drugim naborze zarząd województwa łódzkiego wybrał do dofinansowania 27 projektów przebudowy dróg złożonych przez lokalne samorządy.



Przekazane 55,7 mln zł pozwoli na wyremontowanie około 45 km w regionie. Przebudowa tych dróg nie tylko poprawi płynność ruchu, ale i bezpieczeństwo wszystkich ich użytkowników - podkreślił marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.



Środki na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.



Dofinansowanie wyniosło od kilkuset tysięcy do 5 mln zł. Za te pieniądze rozbudowane zostaną m.in. ul. Sportowa i Leśna w Lubochni (dofinansowanie ok. 3,5 mln zł), ul. 3 Maja w Rogowie (1,7 mln zł) czy droga gminna z Dalikowa do Sarnowa (5 mln zł).



Umowy z samorządami zostaną podpisane w marcu.



To drugi nabór wniosków w mijającej perspektywie finansowej na modernizację dróg w ramach PROW. W pierwszym rozdysponowanych zostało 61 mln zł.