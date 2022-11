W niedzielę zmieni się rozkład jazdy Kolei Małopolskich. Powód to prace modernizacyjne prowadzone na torach przez zarządcę infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe. Zmiana będzie obowiązywać do 10 grudnia.

/ Shutterstock

Jak wyjaśnił przewoźnik, oferta przewozowa będzie zbliżona do tej obowiązującej we wrześniu i październiku. Najistotniejsze zmiany będą spowodowane przerwami w ruchu na remontowanych odcinkach linii kolejowych, które wiążą się z koniecznością wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej.





Z powodu przebudowy południowej głowicy stacji Kraków Płaszów, od 21 listopada do 5 grudnia br. wstrzymany zostanie ruch pociągów po linii kolejowej nr 629 pomiędzy stacjami Kraków Płaszów a Kraków Bieżanów.

W tym czasie wszystkie pociągi Szybkiej kolei Aglomeracyjnej SKA1 na odcinku Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia będą obsługiwane zastępczą komunikacją autobusową.



Przyjęta organizacja ruchu będzie podobna do tej realizowanej na tym odcinku przed rokiem: zostaną uruchomione dwa rodzaje kursów ZKA – obsługujące wszystkie stacje i przystanki pośrednie dotychczas obsługiwane przez pociąg (z wyjątkiem przystanku Wieliczka Bogucice) oraz szybkie kursy bezpośrednie z Wieliczki do Krakowa Głównego.





Kursy obsługujące wszystkie stacje i przystanki będą odbywały się z częstotliwością co 30 minut, a kursy „szybkie” będą jeździć w szczytach przewozowych (5:45 - 9:15, 14:45 - 19:15) z częstotliwością co 15 minut, natomiast w pozostałej części dnia co 30 minut.



W nowym rozkładzie będzie też przerwa w ruchu pociągów na odcinku Trzebinia – Chrzanów z powodu przebudowy zabytkowych wiaduktów. W zamian za pociągi działać będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Zakończenie tych prac przewidziane jest na koniec marca 2023 r.

Z powodu naprawy głównej toru na linii kolejowej nr 96 między stacjami Tarnów a Stróże, wszystkie pociągi Kolei Małopolskich kursujące w relacjach do Nowego Sącza i Jasła od stacji Tarnów w dalszym ciągu będą zastąpione komunikacją autobusową. Ruch kolejowy zostanie przywrócony tam 1 grudnia.