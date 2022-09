W piątek 2 września, po godz. 8:30 zamknięta zostanie dotychczasowa łącznica pomiędzy ul. Kocmyrzowską i ul. Łowińskiego. Ruch pojazdów oraz pieszych przeniesiony zostanie na nową łącznicę wykonaną po północnej stronie ul. Kocmyrzowskiej. Zmiana organizacji ruchu związana jest z budową węzła Grębałów S7.

/ GDDKiA Kraków / Materiały prasowe

Od 8:30 w piątek ( 2 września) wejdą w życie zmiany w organizacji ruchu na wiaduktach w miejscu budowanego węzła Grębałów. Od tego dnia kierowcy będą zjeżdżać do Łowińskiego specjalnie wybudowaną drogą.

Oznacza to, że jadąc od centrum miasta ul. Kocmyrzowską w stronę Wzgórz Krzesławickich, by dotrzeć do ul. Łowińskiego trzeba będzie skręcić na nową łącznicę w lewo, a nie jak do tej pory w prawo.Wszystkie możliwe kierunki jazdy będą dostępne. Ruch pieszy odbywać się będzie po wydzielonym poboczu. Istniejący, na zamkniętej łącznicy przystanek autobusowy przeniesiony zostanie w pobliżu skrzyżowania ul. Wąwozowej z ul. Łowińskiego. Obowiązywać tam będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h.Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie około 7 miesięcy.

/ GDDKiA Kraków / Materiały prasowe

Zmiany są potrzebne po to, aby drogowcy wzmocnili grunt i zaczęli budowę podpór pod nowe estakady. Zmiana organizacji ruchu związana jest z budową węzła Grębałów S7. W miejscu dotychczasowego łącznika ulic Kocmyrzowskiej i Łowińskiego wzmacniane będzie podłoże i wznoszone podpory wiaduktów.

Węzeł Grębałów będzie miał 9 wiaduktów i powstaje w ramach budowy 18,3-kilometrowego odcinka S7 Kraków – Widoma, która zgodnie z harmonogramem ma się zakończyć w 2024 roku.