Już po raz 20. Kraków na 2 dni stanie się stolicą ludzi gór! Krakowski Festiwal Górski to coś więcej niż unikalny i wyznaczający od lat trendy w naszym kraju festiwal górski i konkurs filmowy. To święto i wspinaczkowe podsumowanie roku. To spotkanie na żywo ludzi, których łączy miłość do gór, skał i kamieni.

Zbliża się 20. edycja Krakowskiego Festiwalu Górskiego! / materiały prasowe / Goście to najbardziej przyciągająca i interesująca dla uczestników część festiwalu. W tym roku goście będą wyjątkowi. Hans Kammerlander przeszedł ponad 3500 dróg w najwyższych górach Europy! Wraz ze swoim wieloletnim partnerem wspinaczkowym Reinholdem Messnerem pokonał 1200 km, wędrując po swoim rodzinnym Południowym Tyrolu. Na scenie KFG zaprezentuje się także Stefan Glowacz, jeden z najsłynniejszych wspinaczy skalnych złotej ery rozkwitu tego sportu. Wspinał się na Grenlandii, Ziemi Baffina, w Patagonii, Wenezueli, Omanie, Antarktyce. Będzie też Francuzka Mélissa Le Nevé, która specjalizuje się w boulderingu i wspinaniu sportowym. Ciekawie zapowiada się spotkanie z czołowymi alpinistami z Ukrainy. Michaił Fomin i Nikita Bałabanow wspinali się na wysokie szczyty Kaukazu, Kirgistanu, Pamiru, Tienszanu oraz oczywiście w Himalajach i Karakorum. Uczestnicy posłuchają także opowieści Petera Peru Chrzanowskiego, jednego z pierwszych narciarzy ekstremalnych i paralotniarza, polskiego pochodzenia, ale mieszkający od dziecka w Kanadzie. O swoich tegorocznych wyczynach opowiedzą również Polacy: Karolina Ośka i Michał Czech, Małgorzata Jurewicz, Bartek Ziemski, Maciej Bedrejczuk, Paweł Karczmarczyk, Piotr Sułowski, Damian Bielecki i Marcin Tomaszewski, Wadim Jabłoński, Filip Babicz, Maciej Kimel, Oswald Rodrigo Pereira, zespół Beskid Expeditions - Piotr Krzyżowski i Mariusz Hatala. Filmy, warsztaty, kiermasz Tradycyjnie podczas festiwalu odbędą się dwa konkursy filmowe - polski i międzynarodowy. Na dużym ekranie i z polskimi napisami zobaczymy ponad 40 filmów. Jak co roku, ważnym elementem KFG będą również warsztaty: wspinaczkowe, alpinistyczne, lawinowe, skitourowe oraz te z autoratownictwa i pierwszej pomocy. Poprowadzą je ratownicy górscy i wykwalifikowani instruktorzy. Miłym uzupełnieniem festiwalowego weekendu jest też kiermasz, który od chwili przeniesienia KFG do przestronnych wnętrz ICE Kraków ma coraz więcej do zaoferowania - to świetna okazja do przedświątecznych zakupów prezentów dla wspinaczy i górskich pasjonatów. 20. KFG odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2022 w nowoczesnym Centrum Kongresowym ICE Kraków. Od początku istnienia festiwalu za stronę merytoryczną i pieczołowitą selekcję festiwalowych wydarzeń odpowiada największy w Polsce serwis wspinaczkowy, Wspinanie.pl. Więcej informacji na stronie festiwalu. Zobacz również: "Białe marzenie" zdobywcą Grand Prix w Konkursie Filmowym 27. Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju