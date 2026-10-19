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Zasztyletował matkę w domu. 49-latkowi z Małopolski grozi dożywocie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 19 października (17:27)

Zarzut zabójstwa dla 49-latka, który śmiertelnie ugodził nożem swoją 73-letnią matkę w Zagórzu (Małopolskie). Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Przyznał się do zarzucanego mu czynu.

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Zasztyletował matkę w domu. 49-latkowi z Małopolski grozi dożywocie
Policjanci zorganizowali obławę i zatrzymali 49-letniego syna zmarłej kobiety. Fot. Małopolska Policja /materiały udostępnione

Do zabójstwa 73-letniej kobiety doszło 6 października w jednym z domów w Zagórzu w powiecie chrzanowskim. Podejrzewany o to syn ofiary został ujęty w pobliskim lesie podczas policyjnej obławy.

Jak poinformował dzisiaj rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk, 49-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa matki, poprzez zadanie jej ciosów nożem. 

Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, w których wskazał motywy swojego działania oraz potwierdził, że popełnił przestępstwo przy użyciu noża zabezpieczonego podczas zatrzymania – powiedział prokurator Waszczuk.

Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu od 10 lat więzienia do dożywocia.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: zabójstwo

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