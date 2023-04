Policjanci zatrzymali na krakowskim Podgórzu mężczyznę, który miał przy sobie nielegalne substancje. Dodatkowo okazało się, że w nieczynnym lokalu gastronomicznym, należącym do 25-latka, również znaleziono narkotyki.

/ Małopolska Policja /

18 kwietnia policjanci z komisariatu przy ul. Zamoyskiego w Krakowie udali się do jednego z lokali gastronomicznych w Podgórzu, gdzie miał przebywać mężczyzna poszukiwany za narkotyki.

25-latek faktycznie był na miejscu, został natychmiast wylegitymowany. Policjanci znaleźli przy nim woreczki foliowe z zawartością białego i brązowego proszku oraz woreczki foliowe z tabletkami w różnych kolorach.

/ Małopolska Policja /

Mężczyzna został zatrzymany. Na miejscu oprócz policjantów obecny był również przewodnik psa służbowego. To właśnie pies wskazał miejsca ukrycia narkotyków. Podczas przeszukania lokalu policjanci znaleźli m.in. amfetaminę, mefedron, haszysz, LSD, tabletki ekstazy oraz marihuanę.

Funkcjonariusze zabezpieczyli również ponad 36 tysięcy złotych oraz wagę elektroniczną.

Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków oraz przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.