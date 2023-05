Kąpielisko na krakowskim Zakrzówku zostało przetestowane. Chodzi o pływające na powierzchni wody platformy, na których zamontowano baseny. Oficjalne otwarcie nowego parku zaplanowano 22 czerwca, ale będzie on dostępny dla mieszkańców już od najbliższego czwartku.

Basen w parku na Zakrzówku / Józef Polewka / RMF24

Zakrzówek to dawny kamieniołom zalany wodą. Poprzemysłowy teren został przekształcony w jeden z największych parków.

Pod nami jest kilkanaście metrów wody, a mimo wszystko możemy czuć się tu bezpiecznie - zapewnia dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Piotr Kempf, z którym rozmawiał Marek Wiosło. Pływające baseny na taką skalę, to coś nowego i wyjątkowego. Do tej pory z tego zbiornika mogła korzystać zaledwie garstka osób i to w miejscach, gdzie jest płycej. Teraz to się zmieni - dodał.

Platformy były już testowane. Bezpiecznie może na nich przebywać w tym samym czasie na pewno 600 osób. Ale wiemy od producenta, że ten limit jest dużo wyższy i stopniowo będziemy go zwiększać - zapowiedział Kempf.

By kontrolować liczbę osób przebywających na pływających platformach, wchodzący będą otrzymywać opaski na rękę. Pomosty pełnią dwie funkcje: alejek do spacerowania w niezwykłym otoczeniu oraz miejsc do odpoczywania i opalania

Baseny będą czyszczone z glonów, tak by przed wakacjami korzystający byli bezpieczni. Woda będzie też regularnie badana przez sanepid. A w sezonie uruchomione zostaną dyżury ratowników WOPR. Kąpielisko będzie dostępne bezpłatnie.

Wykupienie terenu i stworzenie na nim parku kosztowało ok. 80 mln zł, z czego samo urządzenie terenu i wzniesienie budynków, m.in. Centrum Sportów Wodnych - ok. 45 mln zł. Park razem z okalającym duży i mały zbiornik wodny lasem to prawie 100 ha.