Tragiczny wypadek w krakowskim Zakrzówku. Młody mężczyzna po skoku do wody z dużej wysokości był reanimowany i trafił do szpitala, ale lekarzom nie udało się go uratować.

Park Zakrzówek / Jacek Skóra / RMF24 Z relacji świadków wynika, że mężczyzna pływał w zbiorniku, a potem postanowił skoczyć do wody z klifu. Pierwszy skok był udany, mężczyzna chciał go powtórzyć, ale za drugim razem już nie wpłynął. Z wody wydostali go płetwonurkowie Straży Pożarnej. Po reanimacji mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zmarł. Okoliczności wypadku bada policja i prokuratura. Ustalana jest też tożsamość mężczyzny, który nie miał przy sobie dokumentów. Nowy park Zakrzówek położony nad dwoma malowniczymi zbiornikami wodnymi został udostępniony mieszkańcom 1 czerwca. Oficjalne otwarcie kąpieliska z pływającymi basenami zaplanowano 22 czerwca i dopiero wtedy nad bezpieczeństwem odpoczywających czuwać będą ratownicy. Zobacz również: Trener Jacek Zieliński przedłużył kontrakt z Cracovią

Kładka z Grzegórzek na Zabłocie gotowa

Pożar w krakowskiej Nowej Hucie. W płomieniach stanęły opony

Piknik "Przywrócić Dzieciom Uśmiech" w Żmiącej