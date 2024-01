W dniach 29–31 stycznia ( poniedziałek - środa) od ok. godz. 21.00 do końca kursów, zostanie wyłączony ruch tramwajowy na ul. Starowiślnej. Chodzi o odcinek od ul. Dietla do placu Bohaterów Getta.

Od dzisiaj do środy - od ok. godz. 21.00 do końca kursów tramwaje nie będą jeździć na ul. Starowiślnej na odcinku od Dietla do placu Bohaterów Getta. Wszystko z powodu prac torowych.

W tym czasie będą wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Krakowie:

linie 3 i 24 będą kursować po trasach czasowo zmienionych: "Krowodrza Górka P+R" / "Bronowice Małe" - ... - ul. Westerplatte, ul. Starowiślna, ul. Dietla, ul. Krakowska, ul. Legionów Piłsudskiego, ul. Limanowskieg o, ul. Wielicka - ... - "Nowy Bieżanów P+R" / "Kurdwanów P+R"

będą kursować po trasach czasowo zmienionych: "Krowodrza Górka P+R" / "Bronowice Małe" - ... - ul. Westerplatte, ul. Starowiślna, o, ul. Wielicka - ... - "Nowy Bieżanów P+R" / "Kurdwanów P+R" linia 17 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: "Dworzec Towarowy" - ... - ul. Grzegórzecka, ul. Dietla, ul. Krakowska, ul. Legionów Piłsudskiego , ul. Kalwaryjska - ... - "Czerwone Maki P+R".

Uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa za tramwaj, kursująca po następującej trasie: "Starowiślna" - ul. Starowiślna, ul. Na Zjeździe, ul. Limanowskiego - "Podgórze SKA".

Zastępcza linia autobusowa będzie kursować w godz. ok. 21.00-23.20 co ok. 20-30 minut.