„Nie jesteśmy stroną omawianej sytuacji” – oznajmił Marcin Maślak, rzecznik Tauron Wydobycie. Maślak w rozmowie z PAP odniósł się do pisma skierowanego do spółki przez burmistrza Trzebini Jarosława Okoczuka. Samorządowiec wysłał do Tauronu szereg pytań w związku z odczuwalnymi w jego miejscowości silnymi wstrząsami i powstającymi zapadliskami. Rzecznik twierdzi, że działalność spółki nie wpływa na tworzenie się zapadlisk na terenie małopolskiej gminy.