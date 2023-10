Wielka defilada kawalerii odbyła się dzisiaj w Rynku Głównym w Krakowie. Przez miasto przejechało kilkuset kawalerzystów.

/ Marek Wiosło / RMF FM

To nie lada gratka dla miłośników kawalerii i rekonstrukcji historycznych. W Krakowie dziś wielka defilada i pokazy kawalerii - historycznie nawiązujące do pułków Józefa Piłsudskiego.

Przede wszystkim jest to manifestacja patriotyczna, która ma przypomnieć ducha patriotyzmu kawalerii jaki był w czasie II Rzeczpospolitej. Będą pokazy sprawności kawaleryjskich, pokazy władania szablą, jest rozbity obóz kawaleryjski- opowiadał reporterowi RMF FM chorąży kawalerii ochotniczej Jacek Staworski.

Na krakowskich Błoniach do godz. 16.00 można podziwiać pokazy czy walki szarży konnej. To nawiązanie do wielkiej defilady zorganizowanej w Krakowie przez marszałka Piłsudskiego w 1933 roku.

/ Marek Wiosło / RMF FM