Już po raz 13. Fundacja Między Niebem a Ziemią zorganizowała w Krakowie spotkanie charytatywne. W miniony weekend krakowscy prawnicy, lekarze i biznesmeni wspierali hojnie działalność Fundacji. Podobne aukcje odbywają się co roku w 4 miastach –w Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie.

"Pomaganie to przywilej" - mówi w rozmowie z RMF FM Sylwia Zarzycka, prezes Fundacji. Według założycielki Fundacji, pomaganie to jedyny dobry narkotyk jaki istnieje. To właśnie na takich aukcjach charytatywnych Fundacja pozyskuje różne przedmioty i usługi, by je licytować.

Są dzieła sztuki, pobyty w ekskluzywnych hotelach, ale także tak oryginalne usługi, jak przejażdżka drogimi samochodami czy wycieczka po Sejmie RP, którą zlicytowano za rekordowe 10 tysięcy złotych.

Po raz kolejny w Krakowie wycieczkę dla sześciu osób po studiach Radia RMF FM zlicytowano za 2 tysiące złotych. Ostatni w tym roku wieczór charytatywny już 7 grudnia w Warszawie.

Zobacz reportaż z wieczoru charytatywnego Fundacji Między Niebem a Ziemią w Krakowie:

Wsparcie dla Fundacji:

Fundacja Między Niebem a Ziemią, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław, Nr konta: 75 1240 6768 1111 0010 5700 3181