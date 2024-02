W sobotę o świcie ekipy remontowe przystąpią do wymiany zwrotnicy na pętli tramwajowej "Dąbie". Od g. 4.30 wstrzymany zostanie ruch tramwajów od ronda Grzegórzeckiego do ronda Czyżyńskiego.

/ Zarząd Dróg Miasta Krakowa /

Zmienią się trasy linii: 1, 14, 22, i 62. Między rondem Grzegórzeckim a Czyżyńskim jeździć będą autobusy linii zastępczej 722. I tak będzie do poniedziałkowego poranka. Kursowanie tramwajów ma być przywrócone w poniedziałek 4 marca, od g. 4.00.

Zobacz, co zmieni się w weekend:

Linie tramwajowe:

1 - będzie kursować po trasie zmienionej: "Cichy Kącik" - ... - przystanek "Rondo Grzegórzeckie", al. Powstania Warszawskiego, ul. Mogilska, al. Jana Pawła II, przystanek "Rondo Czyżyńskie" - ... - "Wańkowicza"

- będzie kursować po trasie zmienionej: - ... - przystanek "Rondo Grzegórzeckie", przystanek "Rondo Czyżyńskie" - ... - 14 - będzie kursować po trasie zmienionej: "Bronowice" - ... - przystanek "Rondo Mogilskie", ul. Mogilska, al. Jana Pawła II, przystanek "Rondo Czyżyńskie" - ... - "Mistrzejowice"

- będzie kursować po trasie zmienionej: - ... - przystanek "Rondo Mogilskie", przystanek "Rondo Czyżyńskie" - ... - 22 - będzie kursować po trasie zmienionej: "Borek Fałęcki" - ... - przystanek "Rondo Grzegórzeckie", al. Powstania Warszawskiego, ul. Mogilska, al. Jana Pawła II, przystanek "Rondo Czyżyńskie" - ... - "Kopiec Wandy"

- będzie kursować po trasie zmienionej: - ... - przystanek "Rondo Grzegórzeckie", przystanek "Rondo Czyżyńskie" - ... - 62 - w noce z 2 na 3 i z 3 na 4 marca będzie zawieszona, a w zamian będzie kursować linia autobusowa nr 662.

Zastępcza linia autobusowa:

722 - zostanie uruchomiona na trasie: "Czyżyny Dworzec" - rondo Czyżyńskie, al. Pokoju - "Rondo Grzegórzeckie"

Autobusy będą zatrzymywać się na przystankach: "Czyżyny Dworzec", "Rondo Czyżyńskie", "Centralna", "Rondo 308. Dywizjonu", "Ogród Doświadczeń", "TAURON Arena Kraków al. Pokoju", "Dąbie", "Ofiar Dąbia", "Francesco Nullo", "Rondo Grzegórzeckie"

Linia będzie kursować co 10 minut w sobotę oraz co 15 minut w niedzielę (w godzinach wczesnoporannych i późnowieczornych co 20 minut).