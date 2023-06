To będzie weekend nawiązujący do słowiańskich tradycji i najkrótszej nocy w roku. W Krakowie w sobotę odbędą się Wianki - coroczny festiwal muzyczny. Na kilku scenach będzie można posłuchać różnych rodzajów muzyki. Będzie też konkurs na najpiękniejszy wianek.

/ Materiały prasowe

Wianki to coroczna celebracja tego, że w końcu zaczyna się lato - podkreśla Zofia Matysik z Krakowskiego Biura Festiwalowego. Mają swoje korzenie w słowiańskich świętach: Nocy Kupały i Nocy Świętojańskiej. Odnosimy się do ognisto-wodnych tradycji i plecenia wianków. Ale będzie też dużo muzyki i to w całym mieście - zapowiada.

W tym roku na scenie głównej na Powiślu w sobotnie wieczór wystąpią: Dina Jashari z zespołem Drugari - autorka piosenek i wokalistka z Macedonii Północnej; Katarzyna Lins - wokalistka, pianistka, kompozytorka, która zaprezentuje single z albumu, który będzie miał premierę w jesieni; piosenkarz rockowy Piotr Zioła. Przed publicznością wystąpi także raper Miuosh, czyli Miłosz Borycki - zaśpiewa teksty wierszy Wisławy Szymborskiej z okazji obchodów roku noblistki.

Od g. 16.00 na Plantach będziemy mogli natknąć się na muzyków Ulicznego Grania, a w niedzielę o świcie o g. 4.00 w parku Jordana odbędzie się akustyczny koncert "Pieśni czterech stron świata": litewskich, ukraińskich i polskich, nawiązujących do symboliki ognia, wody, tradycji kupalnych i świętojańskich. Będzie to zapowiedź tegorocznego festiwalu Rozstaje 2023.

Na krakowskiej Wesołej, przy ul. Śniadeckich od g. 11 do 16.00 odbędzie się piknik naukowo-przyrodniczy, nawiązujący do Roku Kopernika, Wianków, tradycji świętojańskich i letniego przesilenia.

Będzie też konkurs na najpiękniejszy wianek i warsztaty ich plecenia. Odbędą się one na Plantach od strony ulic Podwale i Dunajewskiego oraz na Powiślu w strefie Factory. W godzinach 14.00-16.00 na bulwarze Czerwieńskim będzie można oddać konkursowy wianek, który zostanie oceniony przez jury.

Plecenie wianków / fot. Adrian Pallasch / Materiały prasowe

Zobacz szczegółowy program Wianków w Krakowie .

W związku z Wiankami wzmocniona zostanie komunikacja miejska. Szczegóły znajdziecie tutaj .