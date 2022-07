Rowerzyści mogą już korzystać z nowej ścieżki rowerowej, która prowadzi ze Skawiny do Jaśkowic. Pokonując 11-kilometrową trasę można dostać się na drugą stronę Kanału Łączańskiego i w pobliże zapory na końcu trasy.

Ścieżka rowerowa wzdłuż Kanału Łączańskiego / Urząd Miasta i Gminy Skawina /

Nowa ścieżka pełni nie tylko funkcję rekreacyjną, ale też ważną funkcję komunikacyjną, bo przebiega tuż obok stacji przesiadkowych Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, co pozwala wygodnie i bezpiecznie dotrzeć rowerem na pociąg. Ścieżka umożliwia też dotarcie z zachodniej części gminy do centrum z pominięciem niebezpiecznej drogi krajowej 44.

Dzięki połączeniu funkcjonalności i atrakcyjnych widoków ścieżka rowerowa żyje przez cały tydzień. Od poniedziałku do piątku pozwala bezpiecznie i zdrowo dotrzeć do pracy, a w weekendy jest atrakcyjną ofertą do spędzania czasu wolnego dla całych rodzin - mówi burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko.

Budowy ścieżki, która jest częścią trasy Velo Małopolska, kosztowała prawie 10 milionów złotych, 85 procent całej inwestycji zostało pokrytych ze środków Unii Europejskiej.