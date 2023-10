W Krakowie rozpoczął się Human Week, czyli tydzień zdrowia psychicznego. Wykłady, warsztaty i spektakle mają zachęcić do rozmowy o zdrowiu psychicznym. Tematem przewodnim tegorocznej, piątej edycji wydarzenia są relacje.

Zdrowie psychiczne jest niezwykle ważne. Obserwujemy mnóstwo zjawisk, które drenują psychikę zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. One są związane z licznymi, gwałtownymi procesami, które zachodzą w naszym otoczeniu, takimi jak: katastrofy, wojny, pandemia, ale też inne zjawiska, na które jesteśmy coraz mniej uodpornieni. Tydzień zdrowia psychicznego to głośne wołanie: dbajcie o swoją kondycję! - mówił wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Dodał, że jest to także apel do rodzin i przyjaciół osób w kryzysie, by nie bagatelizowały niepokojących sygnałów.

Kraków jest wyjątkiem na mapie kraju, gdzie często brakuje psychologów i psychiatrów zajmujących się o zdrowiem dzieci i młodzieży, a w naszym mieście tego problemu nie ma - podkreślił Kulig.

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski mówił, że niestety czas pandemii spowodował zmiany, które generują problemy i wzywania i niełatwo im zaradzić, dlatego warto uczestniczyć w tygodniu zdrowia psychicznego.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, choć trzeba pamiętać, że na niektóre z nich trzeba pobrać darmowe wejściówki.

W naszym zamierzeniu Human Week to spotkanie psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów z mieszkańcami Krakowa dotyczące tego, jak dbać o zdrowie psychiczne i jak wspierać siebie i bliskich, by nie potrzebować pomocy specjalistów - mówi kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie dr Maciej Pilecki.

Podkreślił, że organizowane w tym tygodniu wykłady i warsztaty są przeznaczone dla nieprofesjonalistów, dla osób, które mają dzieci, opiekują się seniorami, mają w swoim otoczeniu osoby w kryzysie psychicznym.

