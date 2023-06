Kraków ponownie na kilka dni został stolicą medycyny rodzinnej. Od 1 do 4 czerwca odbywa się tutaj 21. Kongres Medycyny Rodzinnej. W programie sesje, wykłady i warsztaty. Hasłem przewodnim tegorocznych obrad jest Hejnał na zdrowie!

W Krakowie trwa 21. Kongres Medycyny Rodzinnej. Lekarze rodzinni z całej Polski spotykają się, by przedyskutować najważniejsze, zawodowe kwestie, a także by wymienić się doświadczeniami.



Dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Kongresu Medycyny Rodzinnej przyznaje, że jest to jeden z najważniejszych okresów zawodowych dla lekarzy rodzinnych.

Już nie wystarcza tylko edukacja teoretyczna. Powinniśmy wrócić do praktycznych umiejętności, które nabyliśmy w czasie szkolenia specjalizacyjnego i które są dzisiaj od nas wymagane - podkreśla.

Dodaje, że wachlarz nowych obszarów w medycynie rodzinnej będzie coraz większy. Lekarze rodzinni nie mogą mieć złudzeń, powinni odświeżyć i odnowić umiejętności i to w dość krótkim czasie.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników kilkanaście sesji wykładowych, w tym ponad 40 wykładów

o różnorodnej tematyce, dotyczących m.in.: zagadnień dermatologicznych, ortopedycznych, kardiologicznych, endokrynologicznych, pediatrycznych czy prawnych.

Spora część prelekcji dotyczy zakresu nowych świadczeń, które lekarze rodzinni muszą realizować w ramach opieki koordynowanej.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.