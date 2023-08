Tygodniowe obchody wielkiego odpustu ku czci Wniebowzięcia NMP rozpoczną się w niedzielę w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Rokrocznie gromadzą one tysiące pielgrzymów. Centralne uroczystości odbędą się 20 sierpnia – poinformowało sanktuarium.

Procesja Pogrzebu Matki Bożej w czasie odpustu Wniebowzięcia NMP w Kalwarii Zebrzydowskiej / Jacek Bednarczyk / PAP

Rzecznik kalwaryjskiego sanktuarium, bernardyn o. Tarsycjusz Bukowski powiedział, że odpust Wniebowzięcia NMP, który w Kalwarii Zebrzydowskiej celebrowany jest bardzo uroczyście przez prawie cały tydzień, pokazuje kierunek życia ludzkiego. Biblia mówi: nie samym chlebem żyje człowiek, ale też każdym słowem, które pochodzi z ust bożych. W Maryi mamy tego doskonałe wypełnienie. Żyła Słowem Boga, przyjęła je w całości i choć nie brakowało momentów trudu i próby, ostatecznie Bóg nałożył na jej skronie koronę w niebie - powiedział.

Jak podkreślił duchowny, kalwaryjskie obchody stawiają przed nami Maryję zwycięską, ale nie swoją siłą, lecz całkowitym poddaniem się woli Boga. Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej to święto człowieka, który stoi na ziemi, ale myślenie ma nieziemskie, ponadczasowe. To ważne by kontemplować świat ducha, Maryję w otoczeniu Aniołów w niebie, bo w zabieganej, ciągle spieszącej się doczesności, łatwo można zapomnieć, że nie żyjemy tylko na ziemi - powiedział o. Tarsycjusz.

Uroczystości rozpocznie w niedzielę msza św. i procesja Współcierpienia Maryi, która przejdzie z kalwaryjskiej bazyliki do kaplicy Domku Matki Bożej. Od poniedziałku do środy wierni będą się modlili w intencji chorych i cierpiących, rodzin oraz Ojczyzny. Czwartek poświęcony będzie modlitwie za Kościół, papieża i misje. Wieczorna msza św. koncelebrowana będzie przez bernardyńskich misjonarzy pod przewodnictwem ojca Teofila Czarniaka.

Główne wydarzenia rozpoczną się w piątek. O godzinie 15. odprawione będą nieszpory przy Domku Matki Bożej. Modlitwie będzie przewodniczył abp Jan Romeo Pawłowski, nuncjusz apostolski w Grecji. Następnie wyruszy tradycyjna procesja Pogrzebu Maryi. Po jej zakończeniu będzie sprawowana msza św. pod przewodnictwem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego.

Sobota to tradycyjnie Dzień Młodych. Upłynie pod hasłem "Odbuduj mój Kościół". Przed południem młodzi pątnicy będą się modlili podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej na kalwaryjskich dróżkach. Po południu odbędzie się konferencja i panel dyskusyjny "Czy kryzys może być szansą?". Wieczorem odprawione zostanie nabożeństwo na Górze Ukrzyżowania, po którym w kierunku bazyliki przejdzie Procesja Światła. O godzinie 19. biskup pomocniczy Archidiecezji Lwowskiej Edward Kawa odprawi mszę św.

Wieczór zwieńczy koncert, w którym wystąpi ks. Jakub Bartczak.

Centralne uroczystości odbędą się w niedzielę, 20 sierpnia. Wcześnie rano przy kościele Grobu Matki Bożej będzie celebrowana msza św. Po liturgii wyruszy procesja Wniebowzięcia Maryi do bazyliki. O godzinie 11. przy ołtarzu polowym będzie sprawowana suma pontyfikalna. Przewodniczył jej będzie metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Wieczorem odprawione zostaną nieszpory. Wierni, pod przewodnictwem o. Cypriana Moryca, kustosza sanktuarium, przejdą w procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej.

Początki odpustu sięgają XVII w., gdy powstał kalwaryjski klasztor Bernardynów. Rozkwit obrzędów związanych z Wniebowzięciem przypada na XX w. Główne uroczystości w Kalwarii Zebrzydowskiej obecnie odbywają się w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia. To tradycja od czasów kard. Karola Wojtyły, który jako metropolita krakowski zawsze uczestniczył w uroczystościach Wniebowzięcia na Jasnej Górze w Częstochowie. Chciał jednak też pielgrzymować do Kalwarii. Dlatego zaproponował, by Bernardyni przenieśli odpust.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej zostało ufundowane na początku XVII w. przez rodzinę Zebrzydowskich. Równolegle z klasztorem Bernardynów wybudowano dróżki przypominające kompozycją miejsca święte w Jerozolimie.