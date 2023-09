„Zobacz. Zapytaj. Zareaguj” - pod takim hasłem w Krakowie rusza kampania, która ma zwrócić uwagę dorosłych, że zbyt częste i długie korzystanie przez dzieci z Internetu ma negatywny wpływ na ich psychikę. Twarzą kampanii została aktorka Alicja Bachleda-Curuś.

/ Materiały prasowe

Zjawisko nadużywania urządzeń elektronicznych, w tym Internetu i komórek, przez dzieci i młodzież pogłębiło się w czasie pandemii.

Mamy świadomość użyteczności tych urządzeń, ale wiemy też, że nadmierne korzystanie z nich prowadzi do różnych niebezpieczeństw. Bardzo proszę wszystkich o udział w tej akcji i głęboko wierzę, że zdrowie dzieci i młodzieży każdemu z nas leży na sercu - mówił podczas inauguracji kampanii wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Internet jest wspaniałym miejscem. I właśnie to sprawia, że może być niebezpieczny, ponieważ jest niezwykle wciągającą i atrakcyjną alternatywą dla codziennych zajęć - podkreśla prof. Maciej Pilecki, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Problemy pojawiają się wtedy, kiedy czas spędzany przez dziecko w sieci przeszkadza w jego codziennym funkcjonowaniu. Rodzice próbują wówczas ograniczać dzieciom dostęp do Internetu, czego konsekwencją bywają spory, kłótnie, czasami agresja.

U młodych ludzi występują takie zaburzenia jak m.in. depresja, niska samoocena, brak poczucia bezpieczeństwa i troski rodziców, zaburzenia osobowości, lęk przed odrzuceniem i porzuceniem.

Specjaliści radzą, by kiedy dzieci mają kłopoty, nie dokonywać nagłej zmiany, by nie odcinać dziecka od Internetu. Ważną częścią kampanii jest zrozumienie przez dorosłych, jaka jest ich rola we wspieraniu dziecka i w jaki sposób mogą okazać mu pomoc, której potrzebuje - mówi dr. hab. Maciej Pilecki.

Ambasadorką kampanii została Alicja Bachleda-Curuś.

W ramach kampanii stworzono m.in. stronę internetową: zareaguj.info, na której znajdują się porady dla rodziców, artykuły specjalistyczne, wywiady z lekarzami, wykaz placówek świadczących pomoc psychologiczną i psychiatryczną.

W 40 szkołach podstawowych w Krakowie odbędą się warsztaty dla rodziców najmłodszych dzieci. Od 1 października dwie poradnie psychologiczne będą się koncentrować na przeciwdziałaniu uzależnieniom behawioralny - wsparciem objętych zostanie kilkaset osób.

Kampania #ZobaczZapytajZareaguj finansowana jest ze środków miasta Krakowa.