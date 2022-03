Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) chce otworzyć w Krakowie swoje przedstawicielstwo. O pomocy udzielanej uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy i możliwym wsparciu finansowym z prezydentem miasta Jackiem Majchrowskim Krakowa rozmawiał Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Filippo Grandi.

Ukraińscy uchodźcy w Polsce / Piotr Nowak / PAP

Będziemy pomagać Krakowowi w każdy możliwy sposób i opowiadać się za większym międzynarodowym wsparciem dla Polski - zapowiedział w mediach społecznościowych Filippo Grandi. Jak napisał Kraków - 800-tysięczne miasto przyjęło 150 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Grandi przekazał Jackowi Majchrowskiemu wyrazy szacunku "dla niezwykłej hojności jego miasta".

Przewidywane wsparcie UNHCR to kwota ok. 300 euro na osobę, a także prowadzenie innych działań ochronnych, które będą obejmować m.in. przekazywanie informacji oraz identyfikowanie osób ze szczególnymi potrzebami.

Magistrat poinformował, że aby w Krakowie mogło powstać przedstawicielstwo UNHCR konieczne będzie znalezienie odpowiedniego lokalu o powierzchni ok. 400-600 m kw. z dostępem m.in. do zabezpieczonej, szybkiej bezprzewodowej łączności internetowej.

Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) jest najważniejszą organizacją odpowiedzialną za ochronę osób, które musiały uciekać z powodu wojen i prześladowań.

W ciągu ostatnich czterech tygodni do Krakowa przybyło ok. 150 tys. osób, które potrzebują schronienia przed wojną. Miasto zapewniło im miejsce w hotelach, pensjonatach, hostelach i halach wielkopowierzchniowych, m.in. na Kolnej, w budynku przy ul. Śniadeckich, w budynku "czerwonej chirurgii" przy ul. Kopernika 21. Uruchomiona została Plaza, gotowe są również miejsca w dawnym Tesco. Obecnie w tych punktach przebywa 1 tys. 681 osób.

Na pomoc uchodźcom miasto wydało do tej pory ponad 20,5 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na organizację noclegów, punktu opieki nad dziećmi w Tauron Arenie, koszty transportowe świadczone przez MPK, utrzymanie czystości i rozwożenie darów przez MPO, obsługę punktu recepcyjnego na dworcu, wyżywienie i wypłatę świadczeń pieniężnych. Od wybuchu wojny do krakowskich szkół i przedszkoli zostało zapisanych ponad 5 tys. dzieci z Ukrainy.

Samorząd uruchomił też zbiórkę darów od krakowian, dzięki której pomoc otrzymało już wiele potrzebujących miast w Ukrainie. Kraków wysłał 45 tirów, 44 ciężarówki, karetkę pogotowia oraz pięć autobusów miejskich z darami. To łącznie blisko 680 ton darów. Autobusy będą służyły komunikacji miejskiej we Lwowie. Miasto uruchomiło również specjalne konto do wpłat na pomoc Ukrainie, darowizny wynoszą 26 tys. zł i 340 euro.