"To dla nas zadziwiające, zachwycające, satysfakcjonujące, że - kiedy większość uczelni mówi o kłopotach z rekrutacją - my przyjmujemy więcej studentów, niż zakładaliśmy" - powiedział rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel.

Orszak profesorów i rektorów UJ - Collegium Maius do Auditorium Maximum w Krakowie / Jacek Bednarczyk / PAP

W rekrutacji na rok akademicki 2023/24 UJ zanotował ponad 49 tys. 400 zgłoszeń, czyli o niemal 1 tys. 600 zgłoszeń kandydatów więcej niż w roku minionym. Liczba osób wpisanych wyniosła nieco ponad 14 tys. 500 i jest to również wynik lepszy niż w minionym roku.

Wśród kierunków najbardziej popularnych w tegorocznej rekrutacji znalazły się kierunki niemalże identyczne jak w rekrutacji na rok 2022/23 - na pierwszym miejscu pod względem liczby kandydatów oraz liczby kandydatów na jedno miejsce znalazła się psychologia prowadzona na Wydziale Filozoficznym (2 tys. 204 kandydatów tj. 18,37 kandydata na jedno miejsce).

Jeśli chodzi o lidera pod względem najwyższego wyniku ostatniej osoby zakwalifikowanej do przyjęcia, to została nim informatyka analityczna (wynik 98/100 pkt.) i jest to wynik wyższy niż w roku poprzednim.

To dla nas zadziwiające, zachwycające, satysfakcjonujące, że - kiedy większość uczelni mówi o kłopotach z rekrutacją - my przyjmujemy więcej studentów, niż zakładaliśmy - powiedział rektor UJ. Zaprosił na inaugurację 660. roku akademickiego, planowaną tradycyjnie na 1 października - w tym roku to najbliższa niedziela.

1 października w Krakowie orszak profesorów

Uczelnia stara się o wpisanie pochodu inauguracyjnego na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego prowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Wnioski sprawdzone pod względem formalnym opiniuje Rada ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Złożyliśmy wszystkie dokumenty. Mam nadzieję, że do końca roku decyzja zostanie wydana. Chcemy, by to dziedzictwo było nie tylko dziedzictwem uniwersytetu, ale i miasta - powiedział rektor UJ. Zwrócił uwagę, że tradycją krakowskiego uniwersytetu fascynują się nawet stare europejskie uniwersytety.

1 października, zgodnie z tradycją, ulicami Krakowa przejdzie orszak profesorów. Jest to okazja, aby zobaczyć profesorów i władze Uniwersytetu Jagiellońskiego występujących w tradycyjnych ubiorach akademickich. Reprezentowany będzie każdy z 16 wydziałów UJ, a każdy z profesorów ubrany będzie w togę, której kolor symbolizuje dany wydział.

Trasa przemarszu wiedzie z Collegium Maius do Auditorium Maximum. Pochód poprzedzi msza w kolegiacie św. Anny. Po pochodzie, w czasie uroczystości w auli Auditorium Maximum, odbędą się przemówienia z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Wykład inauguracyjny "Czy Arktyka się zazieleni?" wygłosi dr hab. Michał Węgrzyn.