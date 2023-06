Z powodu wymiany zwrotnicy na pętli Bronowice Małe w Krakowie przez trzy dni, od piątku do niedzieli, wstrzymany będzie ruch tramwajowy na odcinku Bronowice - Bronowice Małe. Tramwaje linii 4,8, 24 i 64 kursować będą po trasach skróconych. Dla pasażerów, którzy chcą dotrzeć na os. Widok uruchomiony zostanie autobus zastępczy 708.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Linia 708 kursować będzie po trasie: Bronowice Małe - Balicka - Bronowicka - Podchorążych - Królewska (powrót: al. Kijowska - Kazimierza Wielkiego) - Biprostal.

Linia będzie obsługiwać następujące przystanki:

w kierunku Biprostalu: Bronowice Małe 08 (początkowy na ul. Balickiej, na wysokości przystanku tramwajowego dla wysiadających), Bronowice SKA 04, Wesele 04, Bronowice 04, Głowackiego 02, Uniwersytet Pedagogiczny 02, Biprostal 02 (przystanek tramwajowo-autobusowy w kierunku centrum Krakowa), Biprostal 04 (końcowo-początkowy);

w kierunku Bronowic Małych: Biprostal 04 (na Al. Kijowskiej w kierunku ul. Wrocławskiej), Głowackiego 01, Bronowice 05, Wesele 03, Bronowice SKA 03, Bronowice Małe 07 (na ul. Balickiej w kierunku Mydlnik), Bronowice Małe 04 (końcowy na pętli).

W piątek 9 czerwca autobus będzie jeździć co 7,5 minuty w w godzinach szczytu i co 10 minut poza nimi. W sobotę i niedzielę (10 i 11 czerwca) kursy zaplanowano co 10 minut.

