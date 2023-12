Opady śniegu nadal dają się we znaki kierowcom w Małopolsce. Na wielu odcinkach dróg leży błoto pośniegowe. W samym Krakowie są problemy z komunikacją z powodu zasypanych śniegiem torowisk i rozjazdów.

Tak w sobotę wyglądała trasa wylotowa z Krakowa na Zakopane / Józef Polewka / RMF FM

Według stanu na godzinę 9:00 wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie w województwie małopolskim były przejezdne, ale panują na nich trudne warunki. Na niektórych odcinkach wciąż zalega błoto pośniegowe.

Lokalnie zaczyna prószyć śnieg, ale na dziś prognozowane są mnisze opady, więc nie powinno być sytuacji tak trudnej jak w sobotę - ocenił dyżurny krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

W Krakowie śniegiem pokryte są torowiska i rozjazdy. Z tego powodu tramwaje nie dojeżdżają do Cichego Kącika, a tramwaje są linie 1 i 20 kierowane na Bronowice. Wczesnym rankiem była zablokowana pętla na Kurdwanowie, a także al. Powstania Warszawskiego, ale służbom technicznym udało się już udrożnić te trasy.

Z powodu śliskich nawierzchni dróg skrócono lub zmieniono trasy autobusowe linii aglomeracyjnych do podkrakowskich miejscowości: linia 215 skrócona do Rzeszotary Panciawa, linia 270 bez Maciejowice Pętla, linia 228 skrócona do Morawica Krzyżówka, linia 258 skrócona do Morawica Szkoła, linia 278 bez wjazdu do Radwanowic i Pisar.