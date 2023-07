W poniedziałek rozpoczną się pierwsze prace przygotowawcze związane z budową nowej linii tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic, Jest ona realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wizualizacja inwestycji / Materiały prasowe

Jak zapowiedział krakowski magistrat, zaplanowane prace przygotowawcze będą prowadzone na terenach, które nie wzbudzały kontrowersji i nie są objęte analizą możliwych korekt projektowych. Mieszkańcy domagają się ograniczenia do niezbędnego minimum zaplanowanej wycinki ponad tysiąca drzew, które rosną na terenie przewidzianym pod inwestycję.

Prowadzone w najbliższych tygodniach prace mają obejmować przede wszystkim przygotowanie terenu oraz realizację robót ziemnych związanych z przebudową infrastruktury podziemnej. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zadeklarował kilka dni temu, że w ciągu miesiąca zostaną podjęte ostateczne decyzje dot. możliwości uwzględnienia postulatów mieszkańców.

Władze miasta podpisały umowę na zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację linii tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic w grudniu 2020 r. Na partnera prywatnego wybrano konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu. Inwestycja o wartości 1,92 mld zł ma być gotowa z końcem 2025 r.

Nowe torowisko przebiegać będzie od skrzyżowania al. Jana Pawła II z Lema i Meissnera, następnie w ciągu ulic: Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca, ks. Jancarza aż do istniejącej pętli Mistrzejowice. Na trasie przewidziano m.in. tunel wraz z wielopoziomowym węzłem przesiadkowym w okolicy ronda Polsadu.



Władze miasta szacują, że dzięki temu połączeniu czas dojazdu z Mistrzejowic do centrum miasta skróci się o ok. 12 minut.