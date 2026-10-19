To miasto najlepiej zarządza wodą w Polsce. Nowy ranking nie pozostawia złudzeń

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Kraków został uznany za najlepiej gospodarujące wodą miasto w Polsce w kategorii metropolii według najnowszego rankingu Water City Index 2026. Na podium znalazły się również Bydgoszcz i Łódź. Ranking pokazuje, jak samorządy radzą sobie z jednym z najważniejszych wyzwań współczesności – zarządzaniem zasobami wodnymi.

Ranking Water City Index – kto na podium?

Water City Index to coroczne zestawienie, które ocenia, jak polskie miasta radzą sobie z zarządzaniem wodą.

W tegorocznej edycji Kraków zajął pierwsze miejsce w kategorii metropolii, wyprzedzając Bydgoszcz i Łódź. Wśród miast na prawach powiatu najlepsze wyniki uzyskały Gdynia, Słupsk i Jaworzno.

W kategorii miast średniej wielkości liderami zostały Mrągowo, Czeladź i Wieliczka.

Ranking Water City Index pozwala nie tylko wyróżnić najlepsze samorządy, ale także wskazać dobre praktyki i zidentyfikować obszary wymagające dalszej pracy.

Porównanie wyników poszczególnych miast pomaga lepiej zrozumieć różne podejścia do zarządzania zasobami wodnymi oraz znaczenie podejmowanych dziś decyzji dla przyszłości lokalnych społeczności.

Woda na wagę złota

Coraz większe znaczenie wody dla rozwoju miast sprawia, że skuteczne zarządzanie tym zasobem staje się jednym z kluczowych wyzwań dla samorządów. Wyniki Water City Index 2026 pokazują, które miasta są liderami w tej dziedzinie i mogą być wzorem dla innych.

Pełne wyniki rankingu oraz szczegółowe dane są dostępne w publikacji „Water City Index 2026”.