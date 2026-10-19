„Uwaga: drugi człowiek”. Ruszają Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

RMF24

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Już wkrótce Kraków ponownie stanie się stolicą literatury. W dniach 22–25 października EXPO Kraków zgromadzi tysiące miłośników książek, ponad 500 wystawców i aż 1000 autorów z Polski i zagranicy. Na uczestników czeka rekordowa liczba 1250 wydarzeń – od spotkań autorskich i premier, przez warsztaty, aż po debaty branżowe. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie startują w czwartek.

W Krakowie już w tym tygodniu ruszają Międzynarodowe Targi Książki.

Cztery dni literackiego święta

Przez cztery październikowe dni (22 - 25 października) trzy hale EXPO Kraków – Wisła, Dunaj i Karpaty – zamienią się w tętniącą życiem przestrzeń spotkań ludzi połączonych pasją do książek. Czytelnicy będą mieli okazję zdobyć autografy ulubionych autorów, odkryć najnowsze wydawnicze premiery, wziąć udział w inspirujących rozmowach i warsztatach oraz spotkać twórców, których dotąd znali jedynie z okładek.

Bogaty program i wyjątkowy motyw przewodni

Tegoroczna edycja targów obejmie pełne spektrum współczesnej literatury – od literatury pięknej, kryminałów i thrillerów, przez fantastykę, non-fiction i young adult, aż po książki dla dzieci i młodzieży. W programie znalazły się m.in. Festiwal Literatury Kobiecej, Festiwal Mroczne Historie oraz Dziecięca i Młodzieżowa Strefa Literacka. Wydarzenia będą odbywać się na trzech scenach oraz w 14 salach seminaryjnych.

Mottem tegorocznych targów są słowa Agnieszki Osieckiej: „Uwaga: drugi człowiek”. To nieprzypadkowy wybór – w 2026 roku przypada 90. rocznica urodzin poetki, której twórczość od lat porusza kolejne pokolenia.

Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się Uwaga: szkło, to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby się umieścić napisu: Uwaga: drugi człowiek - wyjaśniają organizatorzy targów.

Gwiazdy światowej i polskiej literatury

Wśród gości tegorocznej edycji pojawią się zarówno uznani twórcy z Polski, jak i zagranicy. Na liście zagranicznych autorów znaleźli się m.in. John Irving, Joe Hill, André Aciman, Marisa Meyer czy Maxim Chattam. Do Krakowa przyjadą także Chris Carter, Juan Gómez-Jurado, Yann Martel, J. D. Kirk i wielu innych.

Polską literaturę reprezentować będą m.in. Olga Tokarczuk, Szczepan Twardoch, Jakub Żulczyk, Katarzyna Bonda, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski, Jakub Małecki, Martyna Wojciechowska i Robert Makłowicz.

Nie zabraknie także twórców popularnych wśród młodszych czytelników, takich jak Katarzyna Barlińska „Pizgacz” czy Weronika Ancerowicz.

Atrakcje dla najmłodszych i młodzieży

Na najmłodszych uczestników czeka bogaty program pełen warsztatów, spotkań z autorami, rysowania, eksperymentowania i zabawy. Wśród gości pojawią się m.in. Grzegorz Kasdepke, Rafał Kosik, Zofia Stanecka czy Agnieszka Stelmaszyk. Dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach komiksowych, urodzinach Kubusia Puchatka czy spotkaniach z twórcami popularnych serii.

Nowości dla branży książkowej

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie to także ważne miejsce spotkań dla profesjonalistów rynku wydawniczego. Pierwsze dwa dni wydarzenia będą miały charakter branżowy, z debatami, warsztatami i rozmowami dla wydawców, redaktorów, ilustratorów, bibliotekarzy i tłumaczy.

Nowością tegorocznej edycji jest Strefa Adaptacji, gdzie świat książki spotka się z branżą filmową – to szansa na nawiązanie kontaktów i rozmowy o ekranizacjach literackich historii.

Informacje praktyczne

Targi odbędą się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9 w dniach 22–25 października.

W czwartek i niedzielę wydarzenie będzie otwarte w godzinach 10.00–17.00, a w piątek i sobotę od 10.00 do 19.00.

Jak dojechać na Targi Książki?

Na wydarzenie najlepiej wybrać się komunikacja miejską. Zarząd Transportu Publicznego zapowiedział zmiany w funkcjonowaniu wybranych linii autobusowych. Modyfikacje mają na celu ułatwienie dojazdu uczestnikom wydarzenia oraz usprawnienie komunikacji w rejonie, gdzie odbywać się będą targi.

22-23 października (czwartek i piątek) autobusy linii 148, 174, 178, 183 oraz 578 będą kursować według specjalnych rozkładów jazdy. W godzinach międzyszczytowych częstotliwość kursowania zostanie zwiększona do 15 minut. Dodatkowo linia 148 zostanie obsłużona przez autobusy o większej pojemności, co pozwoli na przewiezienie większej liczby pasażerów.

W weekend, czyli 24-25 października (sobota i niedziela), wprowadzone zostaną kolejne zmiany.

Linia 148 będzie kursować według specjalnego rozkładu jazdy, z częstotliwością zwiększoną do 15 minut w godzinach 9:30–19:00 w sobotę oraz 9:30–17:00 w niedzielę. Również linie 174, 178 i 578 będą obsługiwane przez autobusy wielkopojemne, kursując co 20 minut w tych samych godzinach.

Linia 183 również będzie kursować co 20 minut, według specjalnego rozkładu jazdy, w godzinach 9:30–19:00 w sobotę oraz 9:30–17:00 w niedzielę.



Szczegóły oraz informacje dla odwiedzających dostępne są na stronie internetowej wydarzenia.