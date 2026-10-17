Tarcza Kinga znów w akcji. „Projekt Podłęże-Piekiełko nie zwalnia tempa”

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Rozpoczął się kolejny etap budowy linii kolejowej Podłęże-Piekiełko w Małopolsce. Tarcza TBM Kinga rozpoczęła w sobotę drążenie około 3,9-kilometrowego tunelu ewakuacyjnego.

Wcześniej maszyna pracowała przy drążeniu tunelu pod Pisarzową, a teraz rozpoczęła kolejny etap prac - na odcinku Szczyrzyc-Tymbark.

Projekt Podłęże-Piekiełko

Podczas briefingu na miejscu budowy członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych Marcin Mochocki poinformował, że maszyna wydrążyła już ponad 100 metrów tunelu. Projekt Podłęże-Piekiełko nie zwalnia tempa, wręcz przyspiesza. Tarcza rozpoczęła drążenie zgodnie z harmonogramem – dodał.

Według Mochockiego wartość robót ukończonych dotychczas w ramach całego projektu Podłęże-Piekiełko sięga ok. 1,5 mld zł, a wartość podpisanych umów przekracza 8 mld zł. Dwa ostatnie postępowania przetargowe ogłoszone w tym roku mają szacunkową wartość ok. 4,5 mld zł.

W pierwszej połowie 2027 r. będziemy mieć komplet umów budowlanych na cały odcinek Podłęże-Piekiełko – zapowiedział przedstawiciel PKP PLK.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce wydrążony. Historyczny moment We wtorek wieczorem w miejscowości Mordarka w Małopolsce zakończono drążenie najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce. To kluczowy etap jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat - projektu Podłęże-Piekiełko. Dzięki nowej…

W ramach realizowanego kontraktu powstanie prawie 9 km tuneli, a na całej trasie zaplanowano ich ponad 30 km. Drugi tunel, nieco dłuższy od obecnie drążonego, wykona tarcza TBM Jadwiga, która jest składana w pobliżu placu budowy. W pierwszej kolejności ma wydrążyć odcinek o długości blisko 1,1 km.

Jak powiedział zastępca dyrektora kontraktu z firmy Gulermak Michał Skwarczyński, od przejęcia terenu tego odcinka budowy do rozpoczęcia drążenia minęło dziewięć miesięcy. Wykonawca szacuje, że podczas budowy tunelu ewakuacyjnego trzeba będzie wydobyć około 200 tys. ton materiału.

Kinga przewożona nocą

Kierownik budowy z firmy Budimex Mateusz Mikołajczyk poinformował, że transport rozebranej na części tarczy Kinga wymagał ponad stu dostaw, z czego ponad 30 to transporty ponadgabarytowe. Większość z nich odbywała się nocą, by ograniczyć utrudnienia dla lokalnych mieszkańców i kierowców.

Po przewiezieniu maszyny wykonawca sprawdził jej układy hydrauliczne i elektryczne oraz wymienił elementy tarczy skrawającej, dostosowując ją do warunków geologicznych. Na dzień dzisiejszy mamy już ponad 65 proc. przygotowanych betonowych prefabrykatów do wykończenia tunelu – powiedział Mikołajczyk. Za największe wyzwania uznał utrzymanie ciągłości dostaw i wywóz urobku w okresie zimowym.

Inwestycja o szacunkowej wartości ok. 14 mld zł obejmuje modernizację i elektryfikację 75 km istniejącej linii kolejowej nr 104 na odcinku Chabówka–Nowy Sącz oraz budowę 58 km nowej trasy z Podłęża przez Gdów i Szczyrzyc w kierunku Tymbarku oraz Mszany Dolnej. W górzystym terenie powstanie 13 tuneli kolejowych i ewakuacyjnych. Po zakończeniu prac podróż z Krakowa do Nowego Sącza ma trwać ok. godziny, a do Zakopanego – ok. 90 minut.

Budowa inwestycji Podłęże–Piekiełko rozpoczęła się w 2023 r. Na odcinku pod Pisarzową w rejonie Limanowej w kwietniu b.r. zakończono drążenie obu nitek tunelu: kolejowego o długości ponad 3,7 km wykonanej tarczą TBM Jadwiga o średnicy niemal 11 m oraz równoległego tunelu ewakuacyjnego, wydrążonego mniejszą tarczą TBM Kinga o średnicy 4,8 m.