Otwarcie Jarmarku Świątecznego na krakowskim Rynku Głównym będzie miało w tym roku taneczny akcent. 25 listopada zostanie tam zorganizowany flash mob. To rodzaj tanecznego happeningu, w którym wezmą udział nie tylko profesjonalni tancerze, ale też wszyscy chętni. Każdy będzie mógł włączyć się w wielkie tańcowanie na tym ogromnym parkiecie, jakim jest płyta rynku.

Michał Kostempski - pomysłodawca świątecznego flash moba / Marlena Chudzio / RMF FM

Kraków roztańczonym krokiem wejdzie w okres przygotowań do Bożego Narodzenia!

Oficjalnemu otwarciu Jarmarku Świątecznego będzie towarzyszyć taneczny flash mob. To rodzaj artystycznego happeningu, sztuczny tłum, który w miejscu publicznym wykonuje wspólnie jakieś niezwykłe działania. Tym razem będzie to taniec do jednego ze świątecznych przebojów.

Nie jest to wydarzenie tylko dla profesjonalistów - deklaruje jego pomysłodawca Michał Kostempski, krakowski tancerz i choreograf. Mogą wziąć udział wszyscy chętni, bo układ taneczny nie będzie trudny.

Świąteczny flash mob na krakowskim rynku

To jest wydarzenie dla każdego. To nie jest profesjonalny pokaz taneczny, to nie jest profesjonalny parkiet, tylko wydarzenie, które ma dać nam radość, a taniec taki jest. Nieważne, że mylisz prawą stronę z lewą - a to się niektórym zdarza - ważne, że chcesz w tym być i dać cząstkę siebie i być w tym świątecznym czasie razem z nami - dodaje Kostempski.

Układ taneczny, choć efektowny będzie na tyle prosty, by każdy chętny mógł się go nauczyć na otwartych warsztatach tanecznych. Zaplanowo je:

19.11 o g. 10.00 w szkole tańca Obsession na ul. Filipa 25,

24.11 o g. 18.00 w Fitness Młyn na ul. Dolnych Młynów 5.

Taniec łączy, taniec daje radość, swobodę, taniec wyzwala. Połączenie muzyki, tych wszystkich ludzi na krakowskim rynku sprawi, ze każdy poczuje fantastyczną przygodę i będzie chciał więcej - dodaje organizator.

Flash mob odbędzie się 25 listopada o 14 na Rynku Głównym.