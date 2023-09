W piątek wieczorem (29 września) w poszukiwaniu szczęścia, wybierzcie się do Łodzi. O godz. 19.00 w odnowionym Pasażu Schillera oficjalnie rozpocznie się Festiwal Światła, który w tym roku odbywa się pod hasłem: "Szukając szczęścia".

Koncerty, mapping 2D/3D, animacje i instalacje, projekty performatywne oraz debiutanckie prace artystów - to będzie pełnia szczęścia dla wielbicieli Kinetycznej Sztuki Światła. Light.Move.Festival w tym roku jest pomyślany tak, aby uczestnicy wydarzenia mogli zanurzać się, doświadczać sztuki tym samym uszczęśliwiać się.

Mamy dla Was subiektywny wybór miejsc, które trzeba koniecznie odwiedzić na L.M.F.

Oblicze szczęścia zobaczycie na Kościele Podwyższenia Krzyża przy ul. Sienkiewicza, magiczny krąg w Parku Sienkiewicza przeniesie Was do innego świata, a w Parku Moniuszki będziecie mogli na własne oczy ujrzeć Zorzę. Łódzkie parki w czasie festiwalu zawsze są zaskakujące - zapewnia dyrektor artystyczna Festiwalu Światła - Beata Konieczniak.

Na pewno warto obejrzeć też historię Łodzi, widzianą oczami hiszpańskich artystów przy Piotrkowskiej 147/149, a zadziwiające wzory natury odszukacie na kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 99.

Patterns in Nature - to spektakl, który konfrontuje naturę i geometrię. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat piękna, ale także kruchości otaczającego nas świata i zachęcenie nas do traktowania go jako dziedzictwa naturalnego, które przekażemy kolejnym pokoleniom.

LOKALIZACJA: Piotrkowska 99,

Zorza - to będzie świetlna forma przestrzenna, tworząca magnetyczną ścieżkę, prowadzącą przez las bodźców wzrokowych. To eteryczne zjawisko, które pobudza zmysły i przenosi w bajkowy świat niezwykle kolorowych wrażeń wizualnych.

LOKALIZACJA: Park Moniuszki, Al. Rodziny Poznańskich,

Oblicze szczęścia - jest próbą przedstawienia tego, czym dla ludzi może być szczęście i jak różne są jego oblicza. Mapping pokaże oblicza szczęścia, z którymi spotykamy się codziennie i które przybierają inną postać dla każdego z nas.

LOKALIZACJA: Kościół pw. Podwyższenia Krzyża, Sienkiewicza 38,

Amusement park jest opowieścią i hołdem dla piękna architektury. Będzie można podziwiać symboliczny taniec barw, znaków szczęścia i natury.

LOKALIZACJA: Piotrkowska 53,

Fabrykanckie Korzenie Łodzi - to historia Łodzi widziana oczami hiszpańskich artystów.

LOKALIZACJA: Piotrkowska 147/149,

The Super Magic Stone Circle - to pierwsza interaktywna instalacja muzyczno-świetlna autorstwa Daniela Kurniczaka i jego zespołu. Dzieło przedstawia magiczny kamienny krąg, który odwiedzający muszą wspólnie aktywować i uruchomić 5-minutowy pokaz pełen światła i dźwięków.

LOKALIZACJA: Park Sienkiewicza, Aleja Franciszka Walickiego,

Przemiany - są dynamiczną i porywającą opowieścią o szybkości rozwoju. Znajdziecie tu pęd maszyn, pracę tłoków, prędkość - świetlny duch technologii, czyli wszystko to, co jest esencją Łodzi.

LOKALIZACJA: Chłodnia, EC1, ul. Targowa 1/3,

Zmysł(y) - to projekt, którego celem jest połączenie człowieka z jego otoczeniem. Widzowie będą częścią widowiska i doświadczą włączenia dzięki projekcji w 270 stopniach z 13 projektorów. Projekcja będzie wyświetlana w 15 minutowych cyklach.

LOKALIZACJA: Hala maszyn, EC1, Targowa 1/3.

Light.Move.Festival będzie rozświetlał Łódź od dziś (29 września) do niedzieli (1 października) w godzinach od 19.00 do 24.00.