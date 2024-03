Ponad 1000 różnych tytułów mogli przetestować miłośnicy planszówek podczas Festiwalu i Targów Gier Planszowych BookGame w Krakowie. Także miłośnicy szachów i kostki Rubika mogli znaleźć coś dla siebie.

Targi gier planszowych trwały od 1 do 3 marca / Marlena Chudzio / RMF FM

Na przestrzeni wystawienniczej hali Expo w Krakowie, przy ul. Galicyjskiej 9, prezentowane były dzieła oraz systemy gier ok. 118 twórców. Do dyspozycji uczestników targów były m.in. jenga, szachy czy gry planszowe umieszczone w uniwersum Władcy Pierścieni.

Dla najmłodszych przygotowano także m.in. puzzle, przedstawiające słynne obrazy z historii Polski, jak "Bitwa pod Grunwaldem" pędzla Jana Matejki.

Każda gra planszowa to inny świat, przygody, możliwości. Z racji tego, że mój chłopak bardzo często w nie gra, to i ja jestem do tego zachęcana. Swego czasu graliśmy co weekend w karcianki czy gry planszowe - mówiła jedna z uczestniczek targów.

Mimo upływu lat, nadal dużą popularnością cieszyła się kostka Rubika.

W Polsce mamy bardzo rozbudowaną sieć zawodników układania kostki. W ciągu miesiąca potrafimy organizować dwa, trzy zawody. Mamy rekordzistę świata w konkurencji 2x2x2, siedmiolatka swoją drogą, który wykręcił czas 0,49 sekundy - dodał inny miłośnik gier.