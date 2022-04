Policjanci z Kęt wyważyli drzwi do mieszkania, by ratować życie seniora, któremu syn groził nożem. Zatrzymany 44-latek odpowie za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad rodzicami. Jak ustalili policjanci robił to od trzech lat.

/ KPP w Oświęcimiu / Policja W Wielką Niedzielę na numer alarmowy 112 zadzwonił 76-latek z Kęt informując, że jego syn wszczął awanturę domową, podczas której groził mu nożem. Dzielnicowi błyskawicznie udali się pod wskazany adres. Gdy zapukali do drzwi mieszkania, usłyszeli wołanie o pomoc. Policjanci obawiając się, że życie seniora jest zagrożone wyważyli drzwi. Zaskoczony agresor na widok policjantów uciekł do swojego pokoju, lecz po chwili został obezwładniony i zatrzymany. Na miejscu zabezpieczono nóż kuchenny, którym posłużył się sprawca. Policjanci udzielili pomocy poszkodowanemu, który przekazał, że syn od dłuższego czasu jest agresywny wobec niego oraz matki, która aktualnie przebywa za granicą - relacjonuje rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. 44-latek trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych oświęcimskiej komendy. Miał 2,7 promila alkoholu w organizmie. Policjanci w ciągu dwóch dni policjanci pionu kryminalnego zebrali dowody świadczące o tym, że 44 - latek od trzech lat znęcał się fizycznie i psychicznie nad ojcem oraz matką, którym niejednokrotnie groził pozbawieniem życia. Podejrzany usłyszał również zarzut znieważenia interweniujących policjantów Ze względu na ochronę pokrzywdzonych prokurator zwrócił się do oświęcimskiego sądu o zastosowanie wobec mężczyzny aresztu tymczasowego. Sędzia przychylił się do tego wniosku. Za znęcanie nad rodziną 44-latkowi grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Śledczy apelują, aby osoby pokrzywdzone przerwały łańcuch przemocy i nie bały się zawiadamiać organów ścigania. Zwracają się także do osób, które są świadkami przemocy o reakcję.

Opracowanie: Małgorzata Wosion