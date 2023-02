Co mogło spowodować kolejne zapadlisko w gminie Bolesław pod Olkuszem w Małopolsce? Na to pytanie mają odpowiedzieć specjalistyczne badania, które zlecił Zakład Górniczo-Hutniczy w Bukownie. Ziemia zapadła się kilkanaście metrów od nowo wybudowanej obwodnicy Bolesławia.

/ Jacek Skóra / RMF FM

Około ośmiu metrów średnicy i pięciu głębokości ma kolejne już zapadlisko jakie pojawiło się wczoraj w małopolskiej gminie Bolesław w powiecie olkuskim. Dziura znajduje się kilkanaście metrów od nowo wybudowanej obwodnicy miejscowości . Droga została zamknięta.

Aktualnie teren jest zabezpieczony, a na miejscu pracują specjaliści, którzy mają zbadać dokładne przyczyny powstania tego zapadliska.

Jakie będą wyniki i kiedy one będą tego nie wiemy, ale jeśli wszystko wyjdzie ok, to niezwłocznie otworzymy drogę. Wszystkie zabezpieczenia przed jakimiś deformacjami zostały w projekcie przewidziane, wykonane, oceniamy, że na drogę to nie miało żadnego wpływu na chwilę obecną- mówi RMF FM wójt Bolesławia Krzysztof Dudziński.

Do zakończenia badań diagnostycznych obwodnica będzie zamknięta dla ruchu.

Prośba do mieszkańców i turystów, aby nie wchodzić na tereny oznakowane

Z prośbą o niewchodzenie na tereny oznakowane tabliczkami ostrzegawczymi i ogrodzone w gminie Bolesław, zwrócił się do mieszkańców i turystów wójt Krzysztof Dudziński. W środę specjalistyczna firma rozpoczęła badania okolicy zapadliska w rejonie nowej obwodnicy.

Zaznaczył też, że zapadliska ziemi nie są niczym nowym na terenie gminy i pojawiają się od kilkudziesięciu lat. Jak przyznał, w ostatnich latach, po zamknięciu kopalni, zjawiska nasiliły się, ale dochodzi do nich na obszarach leśnych.

Zapadliska pojawiające się na terenie gminy to efekt dawnej działalności górniczej prowadzonej przez tamtejszą kopalnię rud cynkowo-ołowiowych "Olkusz-Pomorzany" należącą do Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" w Bukownie.

Wydobycie w tej kopalni zostało zakończone w 2020 roku, a następnie wyłączono pompy odwadniające wyrobiska. W 2022 roku spółka ZGH "Bolesław" powołała specjalny zespół ds. monitoringu potencjalnych zapadlisk, aby monitorować obszary po eksploatacji zawałowej w swoich byłych kopalniach.