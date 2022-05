Już w najbliższy weekend w Krakowie odbędzie się 21. Wielka Parada Smoków Teatru Groteska. Tegorocznym motywem przewodnim są smoki miast, katedr, zamków i pałaców polskich. Najbardziej spektakularna część smoczego święta to widowisko u stóp Wawelu. Zapraszamy!

Weekendowy Smoczy Piknik Rodzinny

Pierwsze smoki zjawią się w Krakowie w sobotni poranek 4 czerwca i na dwa dni opanują bulwary wiślane przy Smoczej Jamie.

Początek wspólnej zabawy o godz. 10 . Na odwiedzających czekają smocze gry i zabawy, wielki turniej łuczniczy oraz liczne konkursy i atrakcje w namiotach partnerów pikniku. Zabawa potrwa do godz. 20.

Wielkie Widowisko Plenerowe

W sobotę o godz. 22:00 w Zakolu Wisły pod Wawelem rozpocznie się zapierające dech w piersiach Wielkie Widowisko Plenerowe. Ogromne, wypełnione helem smoki, animowane na barkach i statkach przez aktorów Teatru Groteska, zatańczą w rytmie muzyki, w oprawie laserów, gigantycznych kurtyn wodnych i efektów pirotechnicznych.

To najbardziej spektakularna część smoczego święta. Figury mają do 25 metrów długości i kilkanaście metrów wysokości. Groteska ma ponad 30 takich smoków, podczas niespełna godzinnego widowiska można będzie zobaczyć ich kilkanaście.

Podobnie jak w 2021 roku, tegoroczne Wielkie Widowisko będzie miało proekologiczną formułę. Do pokazu zostanie użyta najnowocześniejsza pirotechnika silence - znacznie cichsza, ale równie atrakcyjna wizualnie, co tradycyjna. Ciche fajerwerki generują dźwięk o mniejszym, nie powodują huku, a hałas, który emitują jest nieznaczny. Będzie to pirotechnika niska i średnia, nie oddziaływująca znacząco poza przestrzeń widowiska, i w pełni biodegradowalna.

Wielka Parada Smoków

Tradycyjna Wielka Parada Smoków wyruszy w niedzielę o godz. 12 z Plant u wylotu ul. Grodzkiej. Ponad 30 kolorowych stworów animowanych przez dzieci przejdzie w barwnym pochodzie na Rynek Główny.

Dwadzieścia dwa smoki staną do konkursu o tytuł Najpiękniejszego Smoka Parady. Figury powstają w szkołach, przedszkolach i domach kultury w całej Polsce, według pomysłów placówek, przygotowywane wspólnie przed dzieci i opiekunów.

Wideo youtube

W tegorocznym smoczym jury zasiądą: Joanna Mucha, Wiktor Herzig, Dariusz Nowak, Mariusz Süss i Adolf Weltschek. Werdykt zostanie ogłoszony ok. godz. 13.30 ze sceny na Rynku Głównym.

Prócz smoków konkursowych, w paradzie licznie wezmą udział smoki gościnne. Siedem lekkich, prostych firmą i zaskakująco pomysłowych powstało w Teatrze Groteska, a poniosą je grupy dzieci z Polski i Ukrainy. W korowodzie przejdzie również smok Matylda i chiński smok Instytutu Konfucjusza. Na pl. Wszystkich Świętych dołączy do nich smok budowany specjalnie podczas Dnia Otwartego Magistratu.

Przemarszowi towarzyszyć będzie muzyka trzech krakowskich zespołów: Sorrir Por Favor! zagra sambę, Capoeira UNICAR Kraków da pokaz tańca-walki, a Krakowska Orkiestra Staromiejska zagra muzykę marszową i rozrywkową na instrumentach dętych.

Wielka Parada Smoków to impreza organizowana od 2000 roku przez Teatr Groteska. Jej pomysłodawcą jest dyrektor tego teatru Adolf Weltschek. Wydarzenie na stałe wpisało się w kulturową mapę Krakowa - przyciąga nie tylko mieszkańców miasta, ale również tysiące miłośników smoków z całej Polski, Europy i świata.