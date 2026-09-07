Śmierć 14-latki w Andrychowie. Ruszył proces policjantów

RMF24

14-letnia Natalia zmarła w centrum Andrychowa. W poniedziałek przed wadowickim sądem rejonowym rozpoczął się proces trzech policjantów. Funkcjonariusze są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka.

Dziewczynka zmarła jesienią 2023 r. w centrum Andrychowa.

Wniosek o wyłączenie jawności

Pierwsza rozprawa trwała niespełna godzinę. Za zamkniętymi drzwiami sąd wysłuchał oskarżonych: dwóch policjantów z Andrychowa – dyżurnego i komendanta tamtejszego komisariatu (odszedł już ze służby – red.) - oraz jednego, który był dyżurnym komisariatu w Kętach. O częściowym wyłączeniu jawności zadecydował asesor Konrad Wszołek. Wniosek złożyli obrońcy.

W sądzie w poniedziałek nie było ojca dziecka. Kolejna rozprawa została zaplanowana na 26 października. Wówczas sąd rozpocznie przesłuchania świadków.

Śledczy z krakowskiej prokuratury okręgowej w czerwcu przesłali akt oskarżenia przeciwko dwóm policjantom z Andrychowa – dyżurnemu i komendantowi komisariatu – oraz jednemu, który był dyżurnym komisariatu w Kętach.

W poniedziałek przed sądem odczytała go prokurator Oliwia Bożek-Michalec.

Natalia źle się poczuła w drodze do szkoły

14-letnia Natalia 28 listopada 2023 r. wyszła rano do szkoły. Panował wówczas siarczysty mróz. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Potem już nie odbierała.

Rodzic wczesnym przedpołudniem powiadomił policję. Miał czekać około godziny na podjęcie działań. Dziecko zostało znalezione przez znajomego ojca około godziny 13.00, pół kilometra od komisariatu. 14-latka siedziała obok jednego z supermarketów w Andrychowie. Została przewieziona do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Była w stanie hipotermii. Lekarze nie zdołali ocalić jej życia. Zmarła dzień później.

Biegli po śmierci Natalii stwierdzili, że dziewczynka miała choroby współistniejące. Miała obrzęk mózgu spowodowany masywnym krwawieniem śródmóżdżkowym.

14-letnia Natalia zmarła z wyziębienia 500 metrów od komisariatu. Policjanci staną przed sądem 7 września przed sądem w Wadowicach rozpocznie się proces trzech policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia 14-letniej Natalii z Andrychowa, która zmarła z wyziębienia jesienią 2023 roku. Sprawa…

Prokuratura: Policjanci nie podjęli czynności służbowych

Prokuratorzy ustalili, że policjanci po otrzymaniu informacji o okolicznościach zaginięcia dziewczynki i możliwym zagrożeniu „nie podjęli czynności służbowych, do których byli zobowiązani”. Ich zdaniem oskarżeni przyjęli niewłaściwe podstawy poszukiwań i nie zainicjowali działań. W szczególności nie skierowali do poszukiwań policyjnych patroli i nie zarządzili niezwłocznie czynności lokalizacji telefonu komórkowego dziewczynki.

Prokurator Oliwia Bożek-Michalec zwróciła uwagę przed rozprawą, że telefon dziewczynki był sprawny.

Zarządzenie lokalizacji, przynajmniej w odczuciu prokuratury, mogło przyspieszyć jej odnalezienie – powiedziała.

Śledczy wskazali w akcie oskarżenia, że niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy doprowadziło do nieumyślnego narażenia przez nich małoletniej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Oskarżeni się nie przyznają

Oskarżeni w śledztwie nie przyznali się do zarzuconych im czynów. Grożą im trzy lata więzienia.

Przed rozprawą obrońcy dwóch z trzech oskarżonych nie wypowiadali się na temat sprawy. Jedynie mec. Maciej Szczerba, który reprezentuje byłego andrychowskiego komendanta, powiedział PAP, że będzie dążył do wykazania, iż jego klient jest niewinny. Po wyjściu z sali rozpraw dodał, że podtrzymał on swoje stanowisko.

Prokuratorzy postawili zarzuty jeszcze jednemu z andrychowskich policjantów. Te materiały zostały wyłączone do odrębnego postępowania.

Policja po śmierci dziewczynki przeprowadziła sześć postępowań dyscyplinarnych. Pierwsze zakończyło się na przełomie stycznia i lutego 2024 r. Oficer dyżurny z podległego komendzie w Oświęcimiu komisariatu w Kętach dobrowolnie poddał się karze. Otrzymał naganę z powodu niedopełnienia obowiązków.

Pozostałe postępowania dotyczyły czterech policjantów z Andrychowa i jednego z Wadowic. Oficerowi dyżurnemu andrychowskiego komisariatu przedstawiono zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych, który się potwierdził. Otrzymał karę dyscyplinarną, jaką było ostrzeżenie. Postępowanie wobec policjanta z Andrychowa, który przyjął zawiadomienie o zaginięciu, było prowadzone pod kątem nieprawidłowego wykonania czynności służbowej. Został uniewinniony. Ten sam zarzut usłyszał funkcjonariusz z komendy w Wadowicach, który miał skontrolować czynności podjęte przez policjantów z Andrychowa. To się potwierdziło, ale odstąpiono od ukarania go.

Zarzuty zaniechania czynności służbowej oraz niedopełnienia obowiązków usłyszał też komendant komisariatu w Andrychowie. Postępowanie zostało zawieszone z uwagi na jego stan zdrowia, a ostatecznie umorzone, ponieważ policjant odszedł ze służby.

Funkcjonariusze badali także sprawę policjanta z wydziału kryminalnego w Andrychowie, na którym ciążył zarzut naruszenia dyscypliny służbowej. Miał odmówić wykonania polecenia służbowego. Został uniewinniony.