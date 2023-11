Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 14-latki z Andrychowa. Dziewczyna przez kilka godzin przebywała w stanie wychłodzenia przed jednym ze sklepów w centrum miasta. Lekarzom z krakowskiego szpitala w Prokocimiu nie udało się jej uratować.

Andrychów, w miejscu, w którym znaleziono nastolatkę mieszkańcy zapalają znicze / Józef Polewka / RMF FM

Jak przekazał dziennikarce RMF FM Marlenie Chudzio prokurator Janusz Kowalski rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, śledztwo jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie i dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci.



W tym momencie prowadzone są m.in przesłuchania świadków.



Lokalny portal wadowice24.pl podał w środę, że policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu 14-latki z Andrychowa we wtorek. Dziewczynka miała jechać do pobliskich Kęt. Rano zatelefonowała do ojca, że źle się czuje i nie wie, gdzie jest. Rodzic zgłosił sprawę policji, która wczesnym popołudniem opublikowała komunikat o poszukiwaniu dziecka. Krótko potem nastolatka została odnaleziona.



Nastolatka siedziała przy jednym ze sklepów w Andrychowie kilka godzin. Tylko jeden z mieszkańców zainteresował się jej losem. Przeniósł ją do ciepłego sklepu - podał portal. Wezwana karetka przetransportowała dziewczynkę do szpitala. Była bardzo wyziębiona.



Lekarzom nie udało się ocalić życia dziecka.