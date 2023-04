Na zlecenie ministra kultury, urzędnicy wojewody małopolskiego w asyście policji weszli dziś do budynku Muzeum Czynu Niepodległościowego na krakowskich Oleandrach, żeby przejąć znajdujące się tam zbiory.

Interwencja w budynku na Oleandrach / Marek Wiosło / RMF24

By dostać się do środka konieczne było sprowadzenie na miejsce ślusarza, który otworzył zamki.

Zaczynamy czynności egzekucyjne polegające na zabezpieczeniu zbiorów Muzeum Czynu Niepodległościowego i przekazaniu ich w depozyt Muzeum Narodowemu, zgodnie z decyzją ministra kultury - mówiła Joanna Florkiewicz- Kamieniarczyk z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wyjaśniła, że zarządzający Muzeum Czynu Niepodległościowego mieli czas do wtorku do g. 9.00, by dobrowolnie wydać zbiory, ale z tej możliwości nie skorzystali.

W muzeum, które znajduje się w Domu im. Józefa Piłsudskiego na krakowskich Oleandrach są się pamiątki związane z walkami Polaków o wolność.

To m.in. bardzo cenna kolekcja sztandarów organizacji legionowych z okresu międzywojennego, pamiątki po marszałku Edwardzie Rydzu-Śmigłym, pamiątki związane z pogrzebem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz sypaniem Kopca Piłsudskiego.

Wiosną 2020 roku minister kultury Piotr Gliński zakazał - z rygorem natychmiastowej wykonalności - dalszej działalności Muzeum Czynu Niepodległościowego. Chodziło m.in. o złe warunki przechowywania zbiorów i ich bezpieczeństwo. Zgromadzone w placówce muzealia miały być spisane i przekazane w depozyt Muzeum Narodowemu w Krakowie.