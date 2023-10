Niemal 800 osób, około 50 zespołów ratowniczych i specjalistyczne drony - to część elementów ćwiczeń, które mają odbyć się we wtorek, 10 października, nad Zalewem Chechło na terenie gminy Trzebinia w Małopolsce. Akcja nosi nazwę "Mayday'23".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ćwiczenia odbędą się we wtorek, 10 października, nad zalewem Chechło w gminie Trzebinia (pow. chrzanowski, woj. małopolskie). Rozpoczną się one o godzinie 15:30 od oficjalnych przemówień, a po godzinie 16 ma ruszyć akcja.

Co odbędzie się w ramach ćwiczeń?

W ramach ćwiczeń zostanie zainscenizowany wypadek - jak podają organizatorzy - "z dużą liczbą osób poszkodowanych". Jego scenariusz jest obecnie niejawny, ma on być zaskoczeniem dla osób uczestniczących w ćwiczeniu.

Jak przekazał kierownik Pogotowia Ratunkowego w Chrzanowie Konrad Chechelski (chrzanowskie pogotowie pełni funkcję organizatora ćwiczeń), po zdarzeniu ma nastąpić wybuch paniki wśród tłumu obecnych na miejscu ludzi.

Szacunkowy czas ćwiczeń to 6-8 godzin. Ma w nich wziąć udział około 340 tzw. pozorantów (czyli osób udających poszkodowanych), 230 ćwiczących, około 100 osób organizujących i wspierających ćwiczenia, a także około 85 obserwatorów - łącznie niemal 800 osób. Liczba ta może ulec zmianie.

Jaki jest cel ćwiczeń?

Jak informują organizatorzy, "głównym celem ćwiczeń jest ocena i doskonalenie współpracy służb ratowniczych na obszarze powiatu chrzanowskiego podczas wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą osób poszkodowanych".

W trakcie ćwiczeń mają zostać również przeprowadzone badania naukowe. Dotyczą one m.in. oceny zastosowania procedury Ministerstwa Zdrowia dotyczącej postępowaniaw zdarzeniach z dużą liczbą poszkodowanych, stosowania mobilnego USG w celu oceny stanu poszkodowanych i określenia wpływu na podjęcie decyzji w sprawie priorytetu transportu do właściwego podmiotu leczniczego, a także zastosowania dronów do prowadzenia działań ratunkowych.