Policjanci z Krzeszowic zatrzymali 67-latka, który oszukiwał seniorów metodą "na wypadek". Kilka osób straciło w sumie prawie 800 tys. zł. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany.

Zatrzymanie podejrzanego o oszustwa / KWP Kraków /

Jak poinformował rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń w marcu mężczyzna zadzwonił do 90-latki z Krzeszowic i powiedział, że jej córka spowodowała wypadek, w którym ranna została kobieta z dzieckiem. Nakłaniał seniorkę do przekazania pieniędzy, by córka uniknęła konsekwencji.

Przerażona seniorka przekazała "kurierowi" 15 tysięcy zł zapakowanych w kopertę i reklamówkę. Potem ślad po pieniądzach i oszuście urwał się - relacjonuje Gleń.

Policjanci z Krzeszowic podczas intensywnych działań ustalili, że w przestępczym procederze uczestniczył 67-latek z powiatu olkuskiego. W jego mieszkaniu zabezpieczyli 3 tys. zł i 350 euro.

Z ustaleń śledczych wynika, że 67-latek przy udziale prawdopodobnie innych osób w ten sam sposób oszukał trzy kolejne osoby, a próbował jeszcze cztery. Wyłudził w sumie prawie 800 tys. zł. Pokrzywdzeni pochodzą z województw małopolskiego i śląskiego.

Mężczyźnie grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek Prokuratury zastosował wobec niego tymczasowy, trzymiesięczny areszt.

Według policjantów sprawa ma charakter rozwojowy. W przestępczym procederze uczestniczyło prawdopodobnie więcej osób, pokrzywdzonych też było więcej.