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Salmonella w małopolskich przedszkolach. 15 dzieci w szpitalu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 17 lipca (14:17)

Piętnaścioro dzieci z trzech przedszkoli w Limanowej (woj. małopolskie) i sąsiednich miejscowościach przebywa w szpitalu z powodu zatrucia salmonellą. Jak informuje dziennikarz RMF FM Maciej Pałahicki, na razie sanepid nie wie, co było źródłem tego zakażenia.

Salmonella w małopolskich przedszkolach. 15 dzieci w szpitalu
Salmonella w przedszkolach (zdj. ilustracyjne) /Shutterstock

W sumie zachorowało 21 dzieci w wieku od 2 do 6 lat, które uczęszczały do trzech przedszkoli prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę. 

U 18 dzieci stwierdzono występowanie pałeczek Salmonelli. 15 z nich nadal przebywa w czterech pobliskich szpitalach. 

Sanepid przeprowadził kontrole we wszystkich tych placówkach i przebadał żywność, jaką dostawały dzieci. 

Na razie nie ma wyników tych badań, za to okazało się, że w wodzie w jednej z placówek, stwierdzono bakterie coli. 

Sanepid prowadzi także nadzór nad kilkuset osobami, które miały kontakt z chorymi dziećmi. Sukcesywnie pobierane są od nich próbki do badań. 

Źródło: RMF FM
Tagi: dzieci przedszkola Salmonella

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