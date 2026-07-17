Salmonella w małopolskich przedszkolach. 15 dzieci w szpitalu

RMF24

Piętnaścioro dzieci z trzech przedszkoli w Limanowej (woj. małopolskie) i sąsiednich miejscowościach przebywa w szpitalu z powodu zatrucia salmonellą. Jak informuje dziennikarz RMF FM Maciej Pałahicki, na razie sanepid nie wie, co było źródłem tego zakażenia.

W sumie zachorowało 21 dzieci w wieku od 2 do 6 lat, które uczęszczały do trzech przedszkoli prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę.

U 18 dzieci stwierdzono występowanie pałeczek Salmonelli. 15 z nich nadal przebywa w czterech pobliskich szpitalach.

Sanepid przeprowadził kontrole we wszystkich tych placówkach i przebadał żywność, jaką dostawały dzieci.

Na razie nie ma wyników tych badań, za to okazało się, że w wodzie w jednej z placówek, stwierdzono bakterie coli.

Sanepid prowadzi także nadzór nad kilkuset osobami, które miały kontakt z chorymi dziećmi. Sukcesywnie pobierane są od nich próbki do badań.